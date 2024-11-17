Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek’in halkçı projeleri arasında yer alan ANTSU hedef büyütüyor. Toroslardaki kaynağından kaliteli içme suyunu uygun fiyatla vatandaşla buluşturan ANTSU, planlanan yeni yatırımları ve dağıtım organizasyonları ile 2025 yılı içinde daha erişilebilir olup pazar payını da arttırmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ A.Ş. bünyesinde bulunan ANTSU, üretim ve dağıtım ağını büyütecek çalışmalara devam ediyor. Vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için bayiliklerin yanında farklı zincir marketlerde de satışa çıkan ANTSU’ya talepler artarak devam ediyor.

Son teknoloji dolum ve paketleme

Kumluca Büyükalan Köyü Karaağaç kaynağından çıkan doğal kaynak suyunun en son teknoloji ile dolumu ve paketlemesi yapılıyor. ANTSU Türkiye’de kaynağı üzerinde dolum fabrikası olan sayılı içme suyu markaları arasında yer alıyor. Kalitesini uygun fiyatla halka sunarak halkın suyu haline gelen ANTSU yeni ürünlerini de piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Hali hazırda 19 litre damacana su, 19 litre pet şişe su, 5 litre pet şişe su ve 200 ml’lik bardak su üretimi yapılan ANTSU Su Dolum Tesisi’nde bu üretime ek yapılacak yeni yatırım ile 0.5 ve1,5 litre pet şişe suyunun da üretilmesi hedefleniyor.

"Satış ağı genişliyor"

ANTSU Satış Pazarlama Departmanından alınan bilgilerde ANTSU’nun yeni anlaşmalarla farklı zincir marketlerde de yerini almaya başladığı ve satış ağının genişletmeye devam ettiği belirtildi. 2025 yılındaki hedefin Antalya ve çevre illerdeki vatandaşlara ulaşarak ANTSU’yu tattırıp, sevdirmek olduğu ifade edildi.

"Yoğun talep alıyoruz"

ANTSU halen 110 bayi ile vatandaşlarla buluşturulurken, tüm mahallelerde yer alıyor. ANTSU son derece kaliteli şartlarda üretilerek son tüketiciye kadar en iyi şartlarda muhafıza edilip en hızlı şekilde ulaştırılıyor. Bayilerden yoğun talep alan ANTSU’nun tercih edilme nedenleri arasında tadı ve kalitesinin yanında özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi markasına duyulan güvenin olduğu da bayilerce dile getiriliyor.

ANTSU ürün ve bayilerine “www.antsu.com.tr “ internet adresinden ulaşılabilirken, 444 26 87 iletişim hattından da sipariş verilebiliyor.