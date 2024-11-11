Trabzon’da basketbol oynarken bir antrenörün tavsiye üzerine boks yapmaya başlayan 17 yaşındaki Havvanur Kethüda, 1,5 yıllık antrenörsüz, parasız ve sponsorsuz azmin ardından Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Ailesinin maddi desteğiyle girdiği karşılaşmalarda Türkiye şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğuna uzanan Kethüda, "Madalyayı ülkeme getirdim. İstiklal Marşı’mızı okuttuğum için çok mutluyum. 2028’de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde geçtiğimiz yıl basketbol oynayan Havvanur Kethüda, bir antrenörün tavsiye üzerine boks sporu ile ilgilenmeye başladı. Boksa kısa sürede alışan 17 yaşındaki Havvanur, tek başına 3 aylık bir sürede hazırlanarak Türkiye şampiyonasına katıldı. Hırs kelimesinin karşılığını bulan Havvanur, aldığı derecenin ardından Avrupa şampiyonasına hazırlanmaya başladı. 2 aylık bir sürede yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan Havvanur, bu başarıları ile ringde fırtınalar estirdi. Azmi, tutkusu ve heyecanı ile bütün zorluklara rağmen yılmayan genç kadın boksör, Karadağ Budva’da 23 Ekim tarihinde başlayan Gençler Dünya Şampiyonası’na katıldı. Kariyerinde ikinci raunda gelmeden rakiplerini mağlup etmeyi başaran Havvanur, bu başarısını Karadağ’da da gösterdi. Finale kadar uzanan zorlu karşılaşmaların ardından ringde kolbastı oynamayı da unutmayan Havvanur, +81 kilodaki final karşılaşmasında bir önceki dünya şampiyonu Özbek Shakhobiddinova Sobirakhon’a karşı mücadele etti. 2. raunda uzanan karşılaşmada rakibini mağlup eden Havvanur Kethüda, dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

1,5 yıllık başarı ile dünya şampiyonluğunu kazanan Havvanur Kethüda, "Yaklaşık 8 yıldır basketbol sporu ile ilgileniyordum. Geçtiğimiz yıl basketbol oynarken karşı takımın antrenörü yanıma gelip ’Boks yapar mısın?’ dedi. Ben de başladım. 3 ay sonra Türkiye şampiyonası vardı. Türkiye Şampiyonası’na katıldık. Öyle şampiyon olduk. İki ay sonra da yıldızlarda Avrupa şampiyonası vardı. Orada da bir derece yaptım. Avrupa şampiyonu oldum. 2024 yılında Ocak ayında Mersin’de gençlerde Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldum. Nisan aylarında Gençler Avrupa maçı vardı. Avrupa şampiyonu oldum. Burada da Montenegro Dünya Şampiyonası vardı. Dünya Kupası’nı elde ettim" dedi.

"İstiklal Marşı’mızı okuttuğum için çok mutluyum"

Busenaz Sürmeneli’yi örnek aldığını belirten Havvanur Kethüda, 2028 yılındaki olimpiyatlarda şampiyon olmak istediğini söyledi. Kethüda, "Güzel bir atmosferdi. Heyecan vardı tabii ki de. Şimdi ilk dünya maçına katıldım. Geçen sene Yıldızlar Dünya Şampiyonası’na gidemedik. Bu sene nasip oldu. Dünya şampiyonu oldum orada da. Altın madalyayı elde ettim. Madalyayı ülkeme getirdim. İstiklal Marşı’mızı okuttuğum için çok mutluyum. 2028’de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Örnek aldığım isim Trabzonlu olduğu için Busenaz Sürmeneli. Özbek rakibim geçen sene final maçında şampiyon olmuştu. Onun stresi vardı üzerimde, dünya şampiyonunu nasıl yenebilirim diye. Güzel bir histi. Şampiyon olduk. İkinci raunda kaldım. Stresliydi, maçı verebilirdim. Çünkü dünya şampiyonuydu. Her şey olabilirdi. Ama kazandık" şeklinde konuştu.

"Trabzon’un bana sahip çıkmasını istiyorum"

Transfer tekliflerinin geldiğini ancak Trabzon’da kalmak istediğini kaydeden Kethüda, "Şu an bir ara vereceğim. Ondan sonra hazırlık merkezinde antrenmanlara devam edeceğim. Çünkü 2025 yılında Türkiye şampiyonamız var. Ondan sonra Avrupa şampiyonamız geliyor. Şampiyonlukların ardından transfer teklifleri de geldi. Trabzon’da kalmak istiyorum. Buse abla 2020’de olimpiyat şampiyonu oldu. 2028 yılında ben de olimpiyat şampiyonluğunu Trabzon’uma götürmek istiyorum. Trabzon’dan dışarı çıkmak istemiyorum. Trabzon’un bana sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

Anne Zeynep Kethüda: "Kızımla gurur duyuyorum"

Havvanur Kethüda’nın annesi Zeynep Kethüda ise, kızı ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Zaten yapabilecek olduğuna inanıyordum. Kızımdan emindim. 2023 yılında ilk maça çıktığı zaman babası ’Kızım korkma, dik dur, biz ailen olarak arkandayız’ dedi. Final maçında çok heyecanlandık. Maç uzadı. Şu ana kadar olan bütün maçlarında tek raundda almıştı. Final maçı ikinci raunda uzadı. Yerimizde duramadık. Havvanur’un önünde şu anda Asya maçı var. Ondan sonra 2028’de olimpiyatlar var. Hem sporunu devam ettirecek, hem okulunu devam ettirecek. Bu şekilde hayatına bir yön çizecek. Ben kızımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.