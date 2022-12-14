Kepez Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımları Başantrenörü Sertan Sarpaş, kazandıkları maç sonrası oyuncu ailelerinin doğum günü kutlama sürpriziyle çifte sevinç yaşadı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımları Başantrenörü Sertan Sarpaş, kazandıkları maç sonrası oyuncu ailelerinin doğum günü kutlama sürpriziyle çifte sevinç yaşadı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımları Başantrenörü Sertan Sarpaş, kazandıkları maç sonrası oyuncularının ve ailelerinin doğum günü kutlama sürpriziyle çifte sevinç yaşadı.

Antalya Spor Salonu’nda oynadıkları Konyaaltı Belediyesi A Takımı’nı 16-1, 10-1 ve 8-2 skorlarla biten periyotlar sonunda sevinen taraf olan Kepezli Küçük Kızlar, bu galibiyetin ardından 43 yaşına giren antrenörlerine pastalı afişli doğum günü kutlaması hediye etti.

Sahada ve soyunma odasında kutladılar

Maç sırasında üzerinde antrenörün fotoğrafı ve ‘İyi ki doğdun Sertan hoca, birlikte nice şampiyonluklara’ yazılı afiş asan veliler, son düdük çalar çalmaz ellerindeki yaş pasta ile sahaya indi. Kutlamaya devam etmek için soyunma odasına geçen takım ve veliler, bu kez Sarpaş’ın fotoğrafı olan daha büyük bir pastanın üzerindeki mumları söndürmesini istedi. Kulübün Hentbol Şube Sorumlusu Mustafa Şimşek ile öğrencilerinin bu seviyeye gelmesine katkı koyan Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Müdürü Habib Doğanay da, bu anlara tanıklık etti.

“Türk hentbolu adına”

Soyunma odasında bir konuşma yapan Sarpaş, öncelikle maçı ezici üstünlükle kazanan takımını tebrik etti. Velilerin desteğiyle oluşturduğu takımındaki oyuncularını çok sevdiğinin altını çizen Sarpaş, ‘Biz iyi bir aile olduk. Her günümüz aynı geçmese de, benim için çok önemlisiniz. İnşallah Türk hentbolu adına çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Böyle özel günlerde hatırlanmak güzel. Bize inandıkları ve yanımızda oldukları için velilerimize çok teşekkür ediyorum. Antalya hentbolunda 2-3 yıl içinde bizden başka konuşulan takım olamayacağını göstermeye başlayacağız’ diye konuştu.