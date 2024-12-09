Manavgat Belediyespor ile Mezitli 33 Spor arasında oynanan ve Manavgat ekibinin 4-0’lık galibiyeti ile sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğü ile futbolcu ve taraftarlar galibiyet sevincini yaşarken, takımın antrenörlerinden Batuhan Vuruşkan kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifine ‘Evet’ cevabını alınca iki mutluluğu birden yaşadı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta 24 puan ve averajla Eskişehirspor’un ardında 2. sırada yer alan Manavgat Belediyespor, Manavgat Atatürk Stadında grubun güçlü takımlarından Mezitli 33 Spor ile oynadığı karşılaşmayı 4-0 galibiyeti ile kapatarak averajla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın bitiş dürdüğünün ardından Manavgat Belediyesporlu futbolcular galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaşırken, sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı. Manavgat Belediyespor Teknik ekibinde bulunan antrenör Batuhan Vuruşkan tribünden galibiyet sevincinin birlikte kutlamak için sahanın içerisine davet ettiği Bahar Tugay’a sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Taraftarların önünde evlilik teklifi

Futbolcular tribünlerin önünde galibiyeti taraftarlarıyla kutlarken, sahaya giren ve ellerindeki “Benimle Evlenir misin, hayatım boyunca benim filmimin başrolü olmaya var mısın BAHAR” yazılı pankart açan genç takım oyuncuları Bahar Tugay’a büyük şaşkınlık yaşattı. Kız arkadaşının önünde diz çöken Batuhan Vuruşkan elindeki yüzüğü Bahar Tugay’a uzatarak ‘Benimle evlenir misin?’ dedi. Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından Bahar Tugay avazı çıktığı kadar bağırıp ‘evet’ cevabı verdi. Taraftarlar önünde yaşanan evlilik teklifinin ardından çifti ilk kutlayanlar yakınları ve futbolcular oldu.

4 yıldır beraber olduklarını belirten Batuhan Vuruşkan, “Manavgat Belediyespor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken böyle bir sürpriz hazırladık. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Bahar Tugay ise, böyle bir şeyi hayal bile etmediğini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.