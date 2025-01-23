Kurulduğu 1985 yılından bu yana çeşitli zamanlarda Anafartalarspor’da teknik adam olarak görev yapan ve bu sezonda da ilk yarıda takımı çalıştıran Antrenör Hayrettin Yıldız, yaptığı açıklama ile görevden ayrıldığını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Antrenör Hayrettin Yıldız, kurulduğu günden bu yana içerisinde olmaktan onur ve gurur duyduğu Anafartalarspor Antrenörlüğü görevimden ilke ve prensiplerimden ödün vermemek adına ayrıldığını duyurdu.

Yıldız açıklamasında, görev yaptığı süre içerisinde birlikte görev yaptığı yönetici arkadaşlarıma ve Kulüp Başkanı Olgu Karataşoğlu’na teşekkür ederken, Anafartalarspor’a bundan sonraki süreçte başarılar diledi.