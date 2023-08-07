İlk etapları ocak ayında Antalya’da yapılan UEFA B 31-32-33. grupların ikinci aşama eğitimleri Erzurum’da başladı.

Programlar; "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor. Saha çalışmalarında yaş gruplarına göre piyon oyuncu grupları destek veriyor. İçerik olarak da yenilenen programlarda aday antrenörler farklı kriterlere göre değerlendirme süreçlerinden geçiyor. Eğitimlerde UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, antrenör eğitimcileri Kemal Coşkun, Fatih Serkan Albayrak, Aşkın Çift, Emre Aydemir ve Sercan Görgülü görev alıyor.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin yaptığı değerlendirmede “İlk etap eğitimleri sonrası kulüplerde staj yaparak kendilerini geliştirme imkanı bulan aday antrenörler, ikinci etap öncesi saha pratikleri ile ilgili video çekimleri yaparak antrenör eğitimcilerinin rehberliğinde online zoom toplantıları ile sunumlarını gerçekleştiriyor. Aday antrenörlerimize eğitim programları öncesi ve eğitim sonrasında antrenör eğitimcilerimiz tarafından ihtiyaç duydukları zaman rehberlik ve geri bildirimler yapılıyor. Bu sayede sürekli bir öğrenim ortamı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

34-35. grupların UEFA B Antrenör Eğitim Programı’nın ikinci aşamaları ağustos ayının ikinci yarısında Erzurum’da devam edecek.