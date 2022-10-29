TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını antrenman öncesi bayrak açarak kutladı.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını antrenman öncesi bayrak açarak kutladı.

Manisa’nın 3. Ligdeki temsilcisi Turgutluspor Cumhuriyet Bayramı sebebiyle antrenman öncesinde bayrak açarak Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Pazar günü evinde Alanya Kestelspor ile karşılaşacak olan Turgutluspor bugün yaptığı antrenman öncesinde Cumhuriyet Bayramını kutladı. Teknik Direktör Doğan Engin yaptığı açıklamada, “Türk Bayrağı açarak Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyet’imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun.” dedi.