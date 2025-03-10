Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım AŞ, yerinde eğitim kapsamında Hüseyin Ak İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Varsak depo sahasını gezen öğrenciler, raylı sistem hakkında bilgi edinirken "Yıldız Yolcu" sertifikası ve rozeti almaya hak kazandı.

Toplu taşıma araçlarının bilinçli kullanımı ve raylı sistemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hüseyin Ak İlkokulu 4/E öğrencilerine eğitim gezisi düzenlendi. Antray Varsak depo sahasında gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere eğitim odasında slaytlar ve animasyonlar eşliğinde sunum yapıldı. Eğitim sorumlusu Cihan Uygur, öğrencilere raylı sistemler hakkında detaylı bilgiler aktarırken merak ettikleri soruları da yanıtladı. Sunumun ardından öğrenciler, trafik kontrol merkezini ziyaret ederek raylı sistem ağına ait kamera sistemlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Okullarının önünden geçen Varsak - Müze tramvay hattını da kameradan canlı şekilde izleyen öğrencilere tramvay duraklarında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, tramvayların rutin bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiği atölyeyi de ziyaret etti. Raylı sistemlerin işleyişi hakkında yerinde bilgi edinen öğrenciler, seferlerini tamamlayan tramvayların temizlik süreçlerini de öğrendiler. Ayrıca sürücü kabinine girerek Vatman Eğitmeni Alfer Çelik tarafından vatmanların kullandığı kontrol paneli, düğmeler ve kamera sistemleri hakkında bilgi aldılar.

"Yıldız yolcu" sertifikaları takdim edildi

Raylı sistemler konusunda bilinçlenen öğrenciler, program sonunda "Yıldız Yolcu" sertifikası ve rozetleriyle ödüllendirildi. Sertifikaları Eğitim sorumlusu Cihan Uygur tarafından takdim edilen öğrenciler, toplu taşımada örnek bireyler olarak yetişmenin gururunu yaşadı.

Eğitim programı dönüş yolunda öğrenciler, tramvay içerisinde kitap okuyarak toplu taşımada bilinçli yolculuğa dikkat çekti. Bu anlamlı etkinlik, öğrencilere eğitici bir deneyim sunarken toplumda farkındalık oluşturdu.