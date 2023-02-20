Kocaeli Büyükşehir’in iştiraklerinden Antikkapı, Hatay’da kurduğu kalıcı mutfakta çadır kentte kalan depremzedelerin her gün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir’in iştiraklerinden Antikkapı, Hatay’da kurduğu kalıcı mutfakta çadır kentte kalan depremzedelerin her gün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin yemek ve ekmek tırını depremin hemen ardından Kahramanmaraş’ta konuşlandıran Büyükşehir, ardından Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu afet çadırında da sıcak yemek hizmeti vermeye başlamıştı. Deprem bölgesinde yüzbinlerce kişiye sıcak yemek, ekmek, çorba ve su ikramında bulunan Antikkapı, Defne’de yine Büyükşehir tarafından oluşturulan çadır kentin yanında kalıcı mutfak kurdu. Prefabrik mutfakta her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken, 5 bin de kahvaltı servisi yapılacak. Ayrıca thermobox ile üç noktaya yemek taşınan kalıcı mutfakta 5 aşçı ve 10 personel görev yapıyor.