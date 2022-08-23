Samsun’da geçmişe ilgi duyan vatandaşların uğrak yeri olan antikacılarda en çok ahşap radyolar, eski plaklar ve duvar saatleri satılıyor.

Samsun’da geçmişe ilgi duyan vatandaşların uğrak yeri olan antikacılarda en çok ahşap radyolar, eski plaklar ve duvar saatleri satılıyor.

İlkadım ilçesinde Yusuf Bank isimli vatandaşın antikacı dükkanına gelenler adeta zaman tünelinde yolculuk yapıyor. Osmanlı döneminden saatler, metal ve bakır ürünler, Fransa ve Almanya, Hollanda gibi ülkelerin tarihine aynan tutan ev dekorasyonunda kullanılan eşyalar, çeşitli müzik aletleri, tablolar gibi yaklaşık bin 700 parça eşya bulunan dükkanda antikacılık yapan Yusuf Bank, eskiye bir dönüşün başladığını söyledi. Samsun’dan ve şehir dışından antikaseverlerin geldiğini ifade eden Bank, bu çerçevede antikaya ilginin üst düzey olduğunu belirtti.

“Bir, iki, üç parça derken antikacılığa başladım”

Antikacılık yapmaya başlama hikayesini anlatan Yusuf Bank, "Kuyumculuk yaptıktan sonra bir antika hevesi sardı. İlk olarak koleksiyonculuk ve ürün toplama hevesi ile başladı. Bir, iki, üç derken baktık çok keyif bir iştir. Sonra antikacılık yapmaya başladım. Yaklaşık bin 700 parça eşyanın arasında kendimi buldum” dedi.

“Yeniden çok eskiyi istiyorlar”

İnsanların en çok eski radyoya ilgi gösterdiğine dikkat çeken Bank, “Antikanın doğuşu Avrupa’dır. Tabii ki Türkler de var. Osmanlı döneminden ürünlerimiz metal, bakır gibi ürünlerimiz var. Radyolarımızın çoğu Alman yapımıdır. Şömine saatleri Fransız yapımıdır. Hollanda’dan antika saatler, Osmanlı döneminden saatler var. Antikalara ilgi çok üst düzeydedir. Özellikle şehir dışı müşteriler geliyor. Dekor yapan mimar arkadaşlar geliyor. Eskiye bir dönüş var. Yeniden çok eskiyi istiyorlar.

En çok tercih edilen ürünler arasında ilk olarak radyo yer alıyor” diye konuştu.

Fiyatları ürünlerin çeşitlerine göre değişiyor

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Bank, “En çok tercih edilen ürünler arasında ilk olarak radyo yer alıyor. Radyoların özellikle ahşap olmaları tercih ediliyor. Fiyat olarak en alt limiti 2 bin 500 TL, en üst limiti ise 6 bin TL arasında değişiyor. Radyolardan sonra ise en çok pikaplar tercih ediliyor. Dual bir pikap antikaseverlerin olmazsa olmazıdır. Dual pikaplarda en azı 3 bin 500 TL’den başlar. 13 bin TL’ye kadar gider. Özellikle iyi bir üstadın elinde çıktıysa yağlı boya gibi tablolar çok tercih ediliyor” şeklinde konuştu.