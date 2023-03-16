Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem sonrası düdük satışları arttı. Deprem çantasında mutlaka olması gereken düdükler ortalama 3 TL ile 10 TL arasında değişen fiyatlardan satılırken antikacılarda bulunan düdüklerin fiyatı biraz daha farklı oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra tüm ülkede düdük satışları arttı. Depremden sonra endişeli günler geçiren vatandaşlar düdük ve fener gibi deprem çantasında olması gereken malzemelere yöneliyor. Çoğu deprem çantasında bulundurulduğu bilinen düdükler, muhtemel bir depremde ve bina çökmesi durumunda enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmesi için kullanılıyor.

“Bekçiler çaldıkları zaman mahallede herkes duyardı”

Erzincan’da Buğday Meydanı’nda eski ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 64 yaşındaki Muammer Heper, özellikle 1930’lu, 1940’lı yıllarda bekçilerin kullandığı ve pirinç bekçi düdüğü olarak adlandırılan, günümüz normal düdüklerden daha etkili ses çıkartan düdüklere talep olduğunu söyledi. Eski zamanlarda bahçe ve tarla sulamak için kullanılan büyük pilli el fenerlerine de talebin arttığını belirten Heper, “Erzincan herkesin malumu olduğu üzere deprem bölgesi. Buranın insanı depremi tabiri caizse iliklerine kadar hissetmiş bir şehir. Ülkemizde yaşanan depremlerden sonra illa ki vatandaşlarımız kendi çapında tedbirler almaya başladı. Bu hazırlıkların başında da olmazsa olmaz deprem çantası gelmekte. Deprem çantası da denilince akla hemen fener ve düdük geliyor. Tabi ben böyle taleplerin artacağına ihtimal vermezdim, sonuçta bizler antika satıyoruz. Ancak gelinen noktada bizlerden de talep oldukça arttı. Radyoya talep olmuyor önceki gibi. Artık cep telefonlarında daha fazlası var çünkü ama bu antika düdük ve el fenerlerini soran da çok alan da çok. Bu düdükleri eskilerin insanları bilir. Bekçiler çaldıkları zaman mahallede herkes duyardı. O yüzden talep de çok oluyor. Çıkan sesi için. El feneri ile de insanlar önceden sabahlara kadar tarlalarına su verirdi. Büyük ve güçlü pilleri var. Fiyatlarımızı da oldukça makul tutmaya çalışıyoruz ama sonuç biz her zaman antikacıyız ve değerli malzemeler satıyoruz. Bu düdük ve el fenerlerinde ise dönemine, yaşına göre gelen vatandaşlarımıza fiyat veriyoruz” diye konuştu.