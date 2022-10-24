Ordu’nun Altınordu ilçesinde elektronik eşya tamircisi Namık Yılmaz, atölyesinde tamir ettiği antika radyolara ikinci baharını yaşatıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde elektronik eşya tamircisi Namık Yılmaz, atölyesinde tamir ettiği antika radyolara ikinci baharını yaşatıyor.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yıllar önce üretilen radyolar unutulmaya yüz tuttu. Görünüm olarak çoğunlukla büyük boyutta olan antika radyoların parçalarının da bulunması zor olurken, Altınordu ilçesinde elektronik eşya tamircisi 67 yaşındaki Namık Yılmaz, emekli olduktan sonra açtığı küçük atölyesinde bu radyoları tamir ve restore ediyor.

“Bu işten anlayan yok, ben de eğlenerek zaman geçiriyorum”

Antika radyoların 70 yılı aşkın mazileri olmasına rağmen küçük tamiratlar ile çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, “Biz radyo devrinde yetiştik, 1970’li yıllarda İstanbul’da dükkanım vardı. Sonrasında ağabeyimle birlikte burada çalıştım. Ardından televizyon çıkınca 20 yıl servis işi yaptım. Bu işe ise emekli olduktan sonra eşim ve dostumun vasıtası ile başladım, çünkü anlayan yok. Bu iş ile hem zaman geçiriyorum, hem de eğleniyorum” dedi.

“İnsanların aile yadigarlarını yeniliyorum”

“Eski ve antika radyoları restore ederek, çalışır vaziyete getiriyorum. Kırık olanları onarıp yeniliyorum. FM kanaları olmayan radyolara FM ilavesi yapıyorum” diyen Namık Yılmaz şunları söyledi:

“Vatandaşların aile yadigarı olan cihazlarını yenilemiş oluyoruz ve sonraki nesle aktarmış oluyoruz. Çok kıymetli olan cihazların içerisine nasıl tamir yapılacağının şemasını bırakıyorum. Türkiye’nin her tarafından geliyor. Bu radyoların tamiratı zor olduğundan ve parçası zor bulunduğundan bana geliyor, bazı ustalar da uğraşmak istemiyor. Mesele para değil, yeter ki bir eserimiz olsun. Bu işi artık Avrupa’da da yapan yok. Ancak bu kalitelerde cihazları da kaldırıp atmak olmuyor. İçerileri o kadar karmaşık ki şimdi uğraşsa belki fabrikalar da yapamaz. Ben bu cihazların tamiratını yaparken en küçük vidasına kadar modern vidalar yerine o yılların vidalarını kullanıyorum. Ürünlerin orijinalliğini hiçbir zaman bozmam. Cihazın boyası yıprandıysa da bir şekilde o tonu bulurum ve aynı rengine boyarım.”