Bolu’da, her ayın son haftasında 1 gün açılan “Antika ve Sanat Pazarı”nda yüzlerce yıllık ürünler yeniden gün yüzüne çıkarılarak satışa sunuluyor.

Bolu’da, her ayın son haftasında 1 gün açılan “Antika ve Sanat Pazarı”nda yüzlerce yıllık ürünler yeniden gün yüzüne çıkarılarak satışa sunuluyor.

Bolu’da, İhsaniye Mahallesi pazar alanına her ayın son haftasında 1 gün süreyle açılan “Antika ve Sanat Pazarı”nda yüzlerce yıl öncesine ait antika eşyalar yeniden gün güzüne çıkarılarak satışa sunuluyor. Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran ve Bolu’nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir ve civar illerden katılımın olduğu pazarda, fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, yöresel kıyafetler, madalyalar, Osmanlı dönemine ait ürünler ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antika severlerin beğenisine sunuluyor. Tarihi objeleri satın almak için gelenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da antika değeri taşıyan eşyalarını satarak gelir elde ediyor.

Uzun yıllardır antikacılık yapan Ercan Eroğlu, “Bu ay 14’üncü pazarımız. Pazarımızda Osmanlı ve antika ürünler ilgi görmekte. Onun dışında kültürel eski basım kitaplar da ilgi görüyor. Osmanlı dizilerinden esinlenerek kama, kılıç, damgalı Osmanlı ürünleri hemen satılıyor” dedi.