Gebze’de ilk kez antika pazarı kuruldu. Antika eşyaları ve eski objeleri vatandaşlarla bir araya getirecek pazar, her ay Tatlıkuyu Kapalı Pazaryerinde kurulacak.

Gebze Belediyesi öncülüğünde Tatlıkuyu Kapalı Pazaryerinde her ayın ikinci pazar günü kurulacak olan antika pazarı, değerli antika eşya ve eski objeleri koleksiyoncularla bir araya getirecek. Antika pazarının ilk gününde tezgah açan esnafı yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze’mizde ilk defa gerçekleşen bu faaliyet inşallah, sanat hayatımıza, hatıraların yaşatılması konusundaki hassasiyeti taşıyan insanlarımız meraklılarıyla buluşturacak. Burada her ikisi bir araya gelerek tarihimizi, kültürümüzü dost ve adetlerimize hizmet eden argümanları burada bulmuş olacaklar. Biz bu anlamda antikacıları hem antikaseverleri bir araya getirmekten dolayı mutluyuz" dedi.