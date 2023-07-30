Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde antikacı dükkanına giren hırsız, bir jeneratör ile 2 antika kılıcı çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Siverek İspahi Pazarı’nda meydana geldi. Saniye saniye görüntülere yansıyan hırsızlık olayında yüzünü bez parçasıyla kapatan bir kişi, pazarın üst kısımlarından ortadaki direk yardımıyla İspahi Pazarı’na indi. Elinin yetiştiği tüm güvenlik kameralarına çorap geçiren hırsız, yine de kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. Rahat tavırlarla pazarda dolaşan hırsız, 2 antika kılıç ile bir jeneratörü çalarak kaçtı. Hırsızlık anı pazardaki zarar görmeyen güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili polis geniş çaplı çalışma başlattı.