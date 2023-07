Manavgat Belediyesi’nin dünyaca ünlü Antik Side’de 5-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği “Antik Side Liman Harbour Festivali” muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti.

Manavgat Belediyesi, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan dünyaca ünlü Antik Side’de, festival düzenledi. 5-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen festivale, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oda başkanları ve stk temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce yerli ve yabancı turist katılım sağladı. Festivalin ilk gününde Manavgat Su Sporları Derneği, deniz araçlarıyla açılış kortejini yaptı. Kortej töreniyle başlayan festivalde flayboard gösterisi, Side’nin tarihteki adı olan Nar Ağacı’nın denizden çıkarılması, SUP yarışması, dalış, yağlı direk yarışması, balık tutma etkinliği, su oyunları gösterisi ve gün batımında tekne turu etkinliği gerçekleştirildi. Yüzme yarışması ve denizden çapa çıkartma yarışması Başkan Şükrü Sözen’in düdük çalarak start vermesiyle başladı. Tüm yarışmalarda dereceye girenler, ödüllerini Başkan Şükrü Sözen’in elinden aldı. Etkinliklerinin gerçekleşmesinin ardından Ukraynalı Jazz grubu olan Freedoom Jazz ekibi, Antik Side Limanı’nda muhteşem bir konser verdi. Antik Side Liman Festivali’nin ikinci gününde ise, yüzme yarışması, SUP yarışması, su oyunları etkinliği, balık tutma etkinliği gerçekleşti. Gün batımının ardından DJ Performans hit şarkılar ile izleyenleri coştururken, akşam saatlerinde ise Tuncay Kayış ve Golden Trombon ekibi sahneye gelerek unutulmaz bir konser verdi.

"Side’ye değer kattık"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin bölgeye ve turizme değer katan çalışmalar yaptığını belirterek dünyaca ünlü Antik Side’nin bir marka haline geldiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığımız Antik Side’mizde, iki gün boyunca turizme ve bölgemize yakışır bir festival düzenledik. Manavgat Belediyesi, Side’de yaptığı çalışma ve hizmetlerle tarihe sahip çıktı ve bölgeyi canlı kılarak bir marka haline getirdi. Manavgat Belediyesi olarak bu çalışmalara vesile olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Kentimize ve turizme değer katan tüm organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Festivalimize katılım sağlayan tüm halkımıza da yürekten teşekkür ediyorum” dedi.