Akademik çalışmalar kapsamında Antik Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi, akademik çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) akademik çalışmalar kapsamında Ankara Kalesi ve Antik Roma Tiyatrosu’nun kapılarını Hollanda Araştırma Enstitüsü, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri ve öğretim görevlilerine açtı. Uzman rehber eşliğinde düzenlenen gezide öğrencilere, tarihi bölgede sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Başkentin tarihi mekanlarına ülke genelindeki üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiğini ve akademik çalışmalara ev sahipliği yaptığını söyleyen, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş sözlerine şöyle devam etti: “Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Hollanda Araştırma Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle bir eğitim programı yapıldı. Eğitim kapsamında Arkeolojik Miras ve Yaşanılabilir Kentler Konusu işlendi. Bizi mutlu eden şu; özellikle Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde yaşayan uygarlıklara ait izleri bir yandan restore edip gelecek nesillere aktarırken, bir yandan da kültür turizmine katkı sağlaması hedeflenirken, bir yanda da akademik çalışmalara ev sahipliği yapması bizi mutlu ediyor. ABB olarak yaptığımız çalışmaların buraya değer katacağını, buranın ilgi ve cazibe merkezi olmasını öngörmüştük. Başkentte var olan ve değer katan bu tür kimlikli, nitelikli yapıları restore edip, Başkentimizin 100. yılına yakışır, dünyadaki başkentlere örnek olacak şekilde kimlikli bir hale dönüştürmek.”

Hollanda Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hollanda Kültürel Miras Ajansı, LDE Küresel Miras ve Kalkınma Merkezi iş birliğiyle Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenen Kentsel Miras Laboratuvarı ile Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Kentler eğitim programı kapsamında öğrenciler 2 bin yıllık geçmişe sahip Roma Tiyatrosu’nu ve Ankara Kalesi’ni rehberler eşliğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve ilk günden beri yoğun ilgi gören Ankara Miras Şantiye gezileri devam ediyor. ABB tarafından yeniden ayağa kaldırılan Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları rehberler eşliğinde her yaş grubundan vatandaşlara anlatılıyor.