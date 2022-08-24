Tarihi bin 800 yıl öncesine dayanan, Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanları arasında yer alan ve neredeyse tamamı kumlar altında kalan Soli Pompeipolis Antik Limanı’ndaki bu yılki kazılar sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik alan temizlenirken, Roma dönemine ait 6 külçe bulundu.

Tarihi bin 800 yıl öncesine dayanan, Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanları arasında yer alan ve neredeyse tamamı kumlar altında kalan Soli Pompeipolis Antik Limanı’ndaki bu yılki kazılar sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik alan temizlenirken, Roma dönemine ait 6 külçe bulundu.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin limanı olan Soli Pompeipolis Antik Limanındaki kazı çalışması sona erdi. Tarihi 2. yüzyıla uzanan Soli Pompeiopolis Antik Limanında kazı 4 Ağustos’ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında başlayan kazılar, 20 gün sürdü. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik bir alan temizlenirken,

Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl ilk kez başlatılan ve sona eren çalışmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Prof. Dr. Remzi Yağcı, 2022 yılı Soli Pompeipolis Kazı programı içerisinde yer alan liman çalışmalarının 20 gün sürdüğünü söyledi. Bu süre 70 metrelik bir alanda çalıştıklarını ifade eden Yağcı, "Burada amaç limanın yapısal ayrıntılarının ortaya çıkarılmasıydı. Dolgu malzemesinin özel bir harçla yapılmış olması ve oradaki bloklar üzerinde incelemelerimiz devam ediyor. Bu arada da bazı buluntular açığa çıktı ve bu çok önemli. Roma külçeleri çıktı. Bunlar büyük çivi şeklinde, ortasında bir bombe olan, küskü diyebiliriz. Bunlar ya bir takım demir aletlerinin yapımında yada bazı endüstriyel tasarım için kullanılıyorlar. Bu buluntu önemliydi. Çünkü Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanlarından biri olan Soli Pompeipolis Antik Limanı gerçekten anıtsal özelliklere sahip" diye konuştu.



"Liman ile sütunlu cadde birleşiyordu"

Kazılar sonunda limanda ne gibi faaliyetlerin de olduğunu açığa çıkacaklarını vurgulayan Yağcı, "Gelecek yıllarda da bu çalışmalarımız sürecek. Limanın büyük bir kısmı kumlarla dolmuş durumda. Bu dolguyu kaldırmak da baya bir zaman alacak. Zaten uzun süreli bir proje. Ancak şurası bir gerçek ki liman ile sütunlu cadde birleşiyordu. Bununla ilgili elimizde arkeoloji veriler var. Zamanla işte bu kamulaştırma sorunları çözüldükten sonra limanda daha geniş çaplı bir çalışma, araştırma başlatabiliriz. Liman yüzyıllar geçince, bin 800 yıldır doluyor demektir. Bu dolgu güneybatıdan esen rüzgarlar, zaman zaman da bu bölgede olan şiddetli depremler sonucu olması muhtemel tsunamiler nedeniyle dolmuş olabilir" şeklinde konuştu.



"Burası kültür turizmine çok katkısı olabilir"

Her ne nedenle dolmuş olursa olsun bu antik limanın tamamen ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen Yağcı, "Burasının sütunlu caddeyle birleştirilmesi gerekir. Bura Mersin ve Türkiye için kültür turizmine çok katkısı olabilir. Eğer aynı anda antik limanlarda çalışmalar başlatılırsa, buraya kültür turları düzenlenebilir, şehir içi turları düzenlenebilir. Kültür turizmine meraklı birçok kişi buraya karadan ve denizden ziyarete gelebilir. Bu yönden çok önemli. Burası Mersin’in kent olarak marka değerini çok artıracak bir adım olabilir" ifadelerini kullandı.