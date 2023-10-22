Konuarlp’te bulunan Prusias Ad Hypium’da kazı çalışmalarını başlatan ve antik tiyatronun gün yüzüne çıkmasını sağlayan ekip, tarihi 1800’lü yıllara dayanan Konuralp pirincini tanıtmak için kolları sıvadı. Okulda yapılan etkinlikte dağıtılan Konuralp pirinci ile yapılan pilav öğrenci ve akademisyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Düzce’nin tarihi dokusunda önemli yere sahip olan ve her kazmada tarih çıkan Konuralp Antik Tiyatrosu, Prusias Ad Hyppium’da kazı çalışmalarını yüyüten, tiyatro kalıntılarının gün yüzüne çıkmasında büyük emeği bulunan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, tarihi 1800’lü yıllara dayanan Konuralp pirincinin tanıtılması için kolları sıvadı.

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi

’Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci’ olarak adlandırılan Konuralp Pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak görülüyor. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Nurperi Ayengin üniversitede eğitim gören öğrencilere Konuralp pirincini düzenlenen etkinlik ile tanıttı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Müftüsü Osman Aydın, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, protokol, akademik personel, öğrenciler ve personeller tarihi Konuralp pirincinin tadına baktı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu pilav gününde fakülte yönetimini yalnız bırakmadı.

“Bütün çabamız Düzcemizi tanıtmak”

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Nurperi Ayengin yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 10 yıldır Düzce’de görev yapıyorum. Bu çerçevede Konuralp’te de ciddi çalışmalarımız oldu. Konuralp pilavını da beğeniyorduk. Bu pilavı öğrencilerimize de tanıtalım, lezzetini onlar da tatsınlar istedik. Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir’in de desteğiyle pilav gününü yaptık. Rektörümüz de bunun geleneksel hale gelmesini istedi. İnşallah her sene Ekim ayının 3. haftasında Konuralp pilavımızı öğrencilerimiz ile birlikte yiyeceğiz” dedi.

Daha sonra hazırlanan Konuralp Pilavı katılımcılara ikram edildi. Pilav almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.