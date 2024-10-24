DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Tarihin gün yüzüne çıkarıldığı Konuralp Antik Kenti’nde kazı çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Belediyesi’nden bir çok müdürlüğün personellerinin de katıldığı kazı çalışmalarında bir çok tarihi eser ortaya çıkarıldı. Aslanlı mozaik, İskender başı gibi bir çok parçalarında gün yüzüne çıkarıldığı çalışmaları Başkan Faruk Özlü yerinde inceledi. Tarih, turizm ve sanatın iç içe olduğu Konuralp’in parlayan yıldız olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Faruk Özlü, çalışmaları yapanlara teşekkür etti.