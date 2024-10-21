DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tüm birimleri ile Konuralp Antik Kentte kazı çalışmalarına devam ediyor.

Konuralp Antik Kentte kazı çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Belediyesi’nin yoğun girişimleri ile devam eden saklı tarihi gün yüzüne çıkartma çalışmalarına bu sefer Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nde görevli personeller katılım sağladı. Tüm birimleri ile ortak bir şekilde kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentte toprak altından yeni keşifler çıkartılarak inceleniyor. Daha önce bir çok tarihi ürünün çıkartıldığı antik kentin ilerleyen günlerde daha detaylı kazılarının devam edeceği bildirildi.