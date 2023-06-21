Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti’nde kaçak kazılarla mücadele için gece görüşlü termal drone kameralar ile denetimler sıklaştırıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından “Kaçak Kazıları Önlemeye" yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün talebi üzerine özellikle geceleri 1.Derece Sit alanı olan Tralleis Antik kenti ve çevresinde kaçak kazı yapıldığı ve sit alanı içerisinde bulunan tarihi yapılara zarar verildiği şeklindeki taleplerin ardından bölgede denetimler artırıldı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK Uygulama ekipleri belirtilen alan çevresinde devriyelerini sıklaştırdı. Devriye Ekipler Amirliği kazıların yapıldığı gece saatlerinde kaçak kazıları önlemek maksadıyla İHA Büro Amirliğince Müşterek çalışmalar sonucunda Gece Görüşlü Termal Drone kameralar ile bölgeyi kontrol ederek suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor.