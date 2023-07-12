Seferihisar Belediyesi tarafından, binlerce yıllık geçmişi bulunan Teos Antik Kenti’nde ve Sığacık kıyılarında çocuklar ve gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Teos Antik Kentinde ve Sığacık kıyılarında çevre temizliği yapılması için harekete geçti. “Geçmişten Günümüze Temiz Çevre” sloganıyla başlatılan çalışma çerçevesinde, çocuklar ve gönüllülerin katılımıyla temizlik yapıldı. Yaklaşık bin 800 yıllık Umay Nine ağacına ev sahipliği yapan ve 12 İon kentinden biri olan tarihi kentte gerçekleşen temizlikte; şişeler, cam kırıkları, naylon atıklar, sigara izmaritleri tek tek toplandı. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları; Yelda Celiloğlu ve Nuriye Hepterlikçi ile Seferihisar çevre muhafızı çocuklarda temizlik çalışmasına destek verdi. Antik kentin ardından, Sığacık kıyı şeridinde de temizlik yapıldı.

Doğanın tüm canlıların evi olduğunu savunan çevreci çocuklar, “Çevreye çok atık atıyorlar, biz de onları toplamak ve herkese bunu aşılamak için buradayız. Çevreyi korumaya her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.