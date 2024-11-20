Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Eczacı Engin Can Arslan, antibiyotik kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı direnç gelişimine neden olur" dedi.

Eczacı Arslan, antibiyotiklerin bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaç grubu olduğunu belirterek, “Enfeksiyona neden olan tek mikroorganizma çeşidi bakteriler değildir. Virüsler, mantarlar, parazitler gibi mikroorganizma çeşitleri de enfeksiyona yol açabilir ve bu gibi durumlarda antibiyotikler etkili değildir. Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı direnç gelişimine neden olur. Bu durum, antibiyotiğe gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ilacın etkisiz kalmasıyla hatta ilerleyen durumlarda ölümle sonuçlanabilir" diye konuştu.

Doğru antibiyotik kullanımına dikkat çeken Arslan, ideal antibiyotik kullanımının ancak doğru tanı sonrası, uygun antibiyotiğin doğru dozda ve zaman aralıklarıyla alınmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. Arslan, “Hekiminiz reçete etmedikçe antibiyotik kullanmayınız. Hekiminizin reçetesi ve eczacınızın uyarıları doğrultusunda hareket ediniz” şeklinde konuştu.