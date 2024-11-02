Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Zeki Oğuz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve 30. Yıl Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende Antalya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Köleoğlu, Yörük İl Beyi ünvanına layık görüldü.

Antalya Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından “Antalya Yörük İl Beyliği Töreni” düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve Yörükler katıldı.

Yeni Yörük İl Beyi Bilal Köleoğlu’na kuşağını ise Antalya Valisi Hulusi Şahin bağladı. Bu anlamlı günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Köleoğlu, "Yörük Beyliği kuşağı bağlanması törenine katılarak beni yalnız bırakmayan; Antalya Valimiz Hulusi Şahin’e, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza, oda ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına, üyelerine, bütün dostlarıma, aileme, Yörük ve Türkmen camiamıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Antalya Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Duman ve yönetim kuruluna da teşekkür eden Bilal Köleoğlu, "Bu anlamlı törende yaşadığım tarifsiz duygu için kendileri teşekkür ediyor, Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.