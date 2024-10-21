ANTGİAD, üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik “Etkili İletişim, Beden Dili ve Öfke Kontrolü” başlıklı eğitim programı gerçekleştirdi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), eğitim ve etkinlikler dizisine bir yenisini daha ekledi. ANTGİAD üyeleri ve üyelerin profesyonel yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, iş hayatının olmazsa olmaz unsurlarından biri olan “Etkili İletişim, Beden Dili ve Öfke Kontrolü” eğitimi verildi. ATSO konferans salonunda gerçekleşen eğitim programı, iş dünyasında başarıya giden yolda sadece teknik bilgi ve stratejik planların yeterli olmadığını, etkili iletişim ve doğru beden dilinin önemi vurgulandı.

“En ufak bir iletişim sorunu tüm çabanızı gölgeleyebilir”

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, etkinliğin açılış konuşmasında iletişim dilinin önemine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi: “Bir projeyi mükemmel şekilde planlayabilir, işinizi kusursuz yönetebilirsiniz; fakat insan ilişkilerinde yaşanan en ufak bir iletişim sorunu tüm çabanızı gölgeleyebilir. Bu yüzden etkili iletişim, beden dili ve öfke kontrolü gibi beceriler iş dünyasında fark sağlayan unsurlar haline geldi. Duygularımızı yönetebilmek, sadece bireysel başarımızı değil, aynı zamanda ekip çalışmaları, şirket kültürü ve genel iş ortamını doğrudan etkileyen önemli bir beceridir. ANTGİAD olarak, üyelerimizin her alanda gelişimini desteklemeye yönelik eğitim programlarımız ve etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek. İş dünyasında başarıya giden yolda yalnızca profesyonel değil, kişisel gelişimimizin de büyük bir önemi olduğunun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz.”

Açılış konuşmasının ardından, alanında kişisel ve kurumsal gelişim konularında çalışmalar yürüten İlker Kaldı, katılımcılara etkili iletişim, beden dili ve stres yönetimi gibi konular hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. İlker Kaldı, iş ve özel yaşamda daha verimli ve başarılı bireyler olabilmek için önemli ipuçları paylaştı. Eğitim programına katılanlar, hem iş hayatlarındaki ilişkilerde hem de günlük yaşamlarında bu becerileri nasıl kullanabileceklerine dair değerli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda, katılımcılara ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş tarafından katılım sertifikası verildi.