Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, 16 konteyner evden oluşan ANTGİAD Yaşam Alanı oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden ANTGİAD heyeti, yaşam alanı sakinlerinin diğer ihtiyaçlarını da dinledi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Başkan Yardımcısı Taylan Konur ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Uğur Can Karakuş, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili doğrudan etkileyen deprem felaketinin 6’ncı ayında bölgeyi ziyaret etti.

Ziyaretlerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile başlayan ANTGİAD heyeti, bölgenin son durumu hakkında bilgiler aldı. Felaketin ardından ANTGİAD’ın Hatay için yaptıklarının çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Savaş, “ANTGİAD bizlere depremden sonra çok önemli desteklerde bulundu. Özellikle hemşerilerimiz için oluşturulan ANTGİAD yaşam alanı evsiz kalan ailelerimiz için çok değerli bir destek. Osman Sert Başkan’a, yönetim kuruluna ve tüm ANTGİAD üyelerine şehrimize yaptıkları yardım ve destekler için kendim ve hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu birliktelik bundan sonra da artarak sürecektir” şeklinde konuştu.

"16 aileyi yaşam alanı ile buluşturduk"

Yaşanan felaketten sonra ANTGİAD üyelerinin ve yakınlarının desteği ile Hatay’da tam donanımlı 16 konteyner evden oluşan ANTGİAD Yaşam Alanı oluşturduklarını söyleyen Sert, “Kahramanmaraş merkezli deprem hepimizi derinden sarstı. Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle yaptığımız hızlı bir istişare sürecinden sonra depremden en fazla zarar gören merkezlerden birisi olan Hatay’da bir yaşam alanı oluşturmak üzere çalışmalara başladık. Belediye Başkanı Lütfü Savaş bizim bu arzumuza destek verdi ve imknlarımız doğrultusunda 16 ailemizi her türlü temel ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir yaşam alanı ile buluşturabildik. Tüm üyelerimizin ve üye yakınlarımızın desteği ile hayata geçen bu proje umarız vatandaşlarımızı mutlu etmiştir"dedi.

"Hatay bize Atamızın mirasıdır"

"Hatay’ın bizim kalbimizde çok farklı bir yeri var" diyen Sert, " Hatay, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de çok önem verdiği hatta ‘şahsi meselemdir’ dediği şehrimizdir, O’nun bize mirasıdır. ANTGİAD olarak Hatay’a bu süreçte ufacık bir desteğimizin bile olması bizler için çok büyük bir mutluluktur. Burada bir vatandaşımızın, bir yavrumuzun yüzünde küçük de olsa bir tebessüm olmak bizler için bir gurur kaynağıdır. Biz ANTGİAD olarak sadece sektörlerimizin ve ilimizin sorunları ile değil, ülkemizin sorunları ile dertlenen, bunlara çözüm üretmek için çalışan bir derneğiz. Bu ülkede ekmeğini kazanan her iş insanının da bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz “Yaşam Alanı” da bu vizyonumuzun bir meyvesidir. ” ifadelerini kullandı.

Ziyaretler kimsesizler mezarlığı ile son buldu

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından ANTGİAD Yaşam Alanı’nı ziyaret eden Başkan Osman Sert ve ANTGİAD Yönetimi, burada konaklayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden ANTGİAD heyeti, yaşam alanı sakinlerinin ihtiyaçlarını dinledi. Antakya ve Defne’de incelemelerde bulunan ANTGİAD heyeti, son olarak da kimsesizler mezarlığına ziyarette bulundu.