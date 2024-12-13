Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), genişletilmiş üye toplantısı kapsamında düzenlediği etkinlikte, iş dünyasının öncü isimlerinden Perihan İnci’yi ağırladı.

Antalya’daki bir otelde 12 Aralık Cuma günü gerçekleşen etkinlikte, “Değişim Çağında Dönüşüm: Güçlükler ve Uyum Stratejileri” başlığı altında, dijitalleşme, yapay zeka, inovasyon ve liderlik gibi konular ele alındı. Toplantı, ANTGİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, Antalya iş dünyasının tanınmış isimleri de etkinliğe ilgi gösterdi. Gecenin ana teması, değişimin zorluklarına ve bu değişimden başarıyla çıkmak için uygulanabilecek stratejilere odaklandı. İş dünyasının hem yerel hem de global anlamda dijitalleşme ve inovasyonla nasıl şekillendiğini gözler önüne seren bu etkinlik, katılımcılara ilham veren bir deneyim sundu.

“Geleceği şekillendirmek bizim elimizde”

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, gecenin açılış konuşmasını yaparak teknolojik dönüşümün önemine vurgu yaptı. Başkan Yavaş, dijitalleşme ve yapay zekanın iş dünyasına etkilerinin sadece verimlilik artışıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yeni iş modelleri oluşturarak toplumsal değişimlere de öncülük ettiğini ifade etti.

Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün burada yalnızca teknolojiyi değil, geleceği konuşuyoruz. Yapay zeka ve dijitalleşme, işletmelerimizin sınırlarını yeniden çiziyor. Ancak bu teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirirken, insan odaklı bir yaklaşımı benimsemeliyiz. Teknolojiyi toplumumuzun refahına katkı sağlayacak şekilde kullanmak, hepimizin sorumluluğudur. Yapay zekayı benimseyenler yalnızca iş dünyasında değil, hayatın her alanında geleceği şekillendirecek. ANTGİAD olarak, bu dönüşümü anlamak ve fırsata dönüştürmek için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız.”

Belediyelere çağrı

Başkan Yavaş, yerel yönetimlere de çağrıda bulunarak, yapay zeka destekli projelerle iş süreçlerini iyileştirmenin mümkün olduğunu ve ANTGİAD’ın bu alanda iş birliğine açık olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin hızla “Yapay zeka ve insansı robotlar” departmanlarını kurarak teknolojiyi yakalamalarının gerekli olduğunu dile getiren Yavaş, “Teknolojik bir belediye halkın yaşam konforunu hızla yükseğe taşıyacaktır” dedi.

Perihan İnci: “Dijitalleşme, rekabet için bir zorunluluktur”

Etkinliğin ana konuşmacısı, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, iş dünyasındaki dijital dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı. İnci, inovasyonun yalnızca ekonomik kalkınma için değil, sürdürülebilirlik ve toplumsal ilerleme için de kritik bir rol oynadığını ifade etti.

İnci, “Günümüz dünyasında dijitalleşmeyi benimsemeyen şirketler, rekabette geri kalmaya mahkumdur. Yapay zeka ve büyük veri, yalnızca işletmelerin verimliliğini artırmakla kalmaz; aynı zamanda toplumların yaşam kalitesini de yükseltir. İnovasyon ve dijitalleşme süreçlerine liderlik eden ülkeler ve şirketler, geleceğin ekonomisinde belirleyici bir rol oynayacaktır” dedi.

İnci, özellikle kadın girişimcilerin dijitalleşme süreçlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve bu konuda çeşitli projelere destek vereceğini ifade etti. Kadın liderlerin iş dünyasında daha fazla yer almasının yalnızca cinsiyet eşitliğini değil, ekonomik büyümeyi de olumlu yönde etkilediğini belirtti.

“İş dünyasının değişim yolculuğu”

Toplantı boyunca, dijitalleşme süreçlerinin sadece büyük ölçekli şirketler için değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler için de taşıdığı öneme vurgu yapıldı. Perihan İnci, şirketlerin yenilikçi teknolojilere yatırım yapmasının, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmanın temel taşlarından biri olduğunu belirterek, teknolojinin sadece bir araç değil, aynı zamanda bir strateji olduğunu vurguladı.

ANTGİAD’ın gelecek vizyonu ve projeleri

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, toplantının sonunda derneğin gelecek projelerine dair bilgiler verdi. Yavaş, dijitalleşme, yapay zeka ve liderlik temalarında yeni eğitim programları düzenleyeceklerini ve bu programların genç iş insanlarının dönüşüm sürecine uyum sağlamalarına yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerle ve ulusal düzeydeki diğer derneklerle iş birliği yaparak, dijitalleşme projelerini destekleyeceklerini duyurdu.