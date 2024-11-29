Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), kasım ayı toplantısında üyelerini SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile buluşturdu. Konukoğlu, iş dünyası ve ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi.

ANTGİAD kasım ayı olağan genişletilmiş toplantısının konuğu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, derneğin son dönemde gerçekleştirdiği etkinliklere değinerek, genç iş adamlarının Türkiye’nin ekonomik geleceğindeki kritik rolünü vurguladı. Yavaş, ANTGİAD’ın iş dünyasının güçlü bir temsilcisi olarak girişimciliği desteklemeye devam edeceğini belirtti.

“Ortak akıl üretmekten mutluluk duyuyoruz”

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne gösterdiği dayanıklılığı ve dinamizmi ele alan Yavaş, şunları söyledi:

“ANTGİAD olarak sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da bir parçası olduğumuzun farkındayız. Bugün burada bir araya gelerek geleceğin iş dünyası için ortak akıl üretmekten mutluluk duyuyoruz. Adil Sani Konukoğlu gibi vizyoner bir iş insanını ağırlamak bizler için bir onurdur.”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, toplantıda SANKO Holding’in 120 yıllık tarihini ve Türkiye’nin sanayileşme sürecindeki rolünü anlattı.

SANKO’nun temellerini atan Konukoğlu ailesinin mütevazı başlangıçlarından dev bir holding yapısına dönüşüm hikâyesi katılımcılara ilham verdi. Konukoğlu, iş dünyasında başarının temel unsurlarının dürüstlük, çalışkanlık ve insana yatırım yapmak olduğunu vurguladı. Türkiye’nin kriz dönemlerinde SANKO’nun büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Konukoğlu, krizlerin birer fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Konukoğlu ayrıca, şirketlerin sadece ekonomik kazanç hedeflemediğini, aynı zamanda topluma katkıda bulunmayı bir görev bildiğini belirtti.

Türkiye ve dünya ekonomisine dair perspektifler

Konukoğlu, Türkiye’nin ekonomik yapısına ve dünya ekonomisindeki değişimlere dair dikkat çekici analizler paylaştığı konuşmasında Türkiye’nin genç nüfusu ve girişimcilik potansiyeli ile bölgesel bir güç haline gelme fırsatına sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının iş dünyasının geleceğinde kritik bir yere sahip olacağını da sözlerine ekleyen Konukoğlu, “Dünya hızla değişiyor. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm, sadece büyük şirketler için değil, her ölçekteki işletme için hayati önemde. Genç girişimcilerin bu süreçleri yakından takip ederek vizyonlarını genişletmeleri gerekiyor” dedi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.