Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Serik Belediyesi işbirliği ile kurulumu tamamlanan Serik Gençlik Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kütüphaneyi gençlere armağan ettiklerini belirten ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Bizler gençlik için, ülkemizin ve kentimizin geleceği için emek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Yorulacağız ama durmayacağız” dedi.

Serik Gençlik Kütüphanesi’nin açılış törenine Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, yönetim kurulu ve üyeleri, Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Murat Fidan, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert yaptığı açıklamada; “Antalya’nın genç iş insanları olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında kentimize üçüncü bir gençlik kütüphanesinin kazandırılması projesini sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kütüphaneyi Serik Belediyemiz ile birlikte tamamladık. Çünkü bizler ANTGİAD olarak paydaşlık kültürüne çok inanan ve birliktelikten güç alan bir derneğiz. İlk kütüphanemizden aldığımız cesaret ve heyecan ile Enver Başkanımıza yaptığımız bir ziyaretimizde gündeme gelen kütüphane projemizde işte o gücü yine yanımızda hissederek bu gün bu kutlu açılış gününe ulaştık. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ANTGİAD olarak kütüphanenin kitaplarını temin ettik. Bizler gençlik için, ülkemizin ve kentimizin geleceği için emek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Yorulacağız ama durmayacağız” dedi.

“Gençlerimizin fikirlerine bir ışık yakabilirsek ne mutlu bizlere”

Sert, Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak gençlerin hak ettiği değeri bugün ve gelecekte bulabilmeleri için Serik Belediyesi işbirliği ile Serik Gençlik Kütüphanesini onlara armağan ettiklerini dile getirerek, “Burada okunan her bir satır geleceğimize bir yatırımdır. Gençlerimizin fikirlerine bir ışık yakabilirsek ne mutlu bizlere. Bu kütüphane içerisinde bulunan beş bin eser ile belki bugünden hemen yarına değil ama burada bir kitaptan okuyacağı bir satırı aklına kazıyarak yolunu aydınlatan gençlerin hiçbir zaman unutmayacağı bir eser olacak. Bizler de ANTGİAD olarak burade bir pay sahibi olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.