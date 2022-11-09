Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’ncü ölüm yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "Cumhuriyetin ilelebet yaşaması ve yücelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’ncü ölüm yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "Cumhuriyetin ilelebet yaşaması ve yücelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Anıtkabir ziyaretinde ANTGİAD heyeti adına Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Anı Defteri’ni imzaladı. Sert, Anıtkabir Anı Defteri’ne şunları yazdı:

“Vefatınızın 84. yılında sizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak kurmuş olduğunuz Cumhuriyetin ilelebet yaşaması ve yücelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, kurmuş olduğunuz Cumhuriyeti biz gençlere emanet ettiniz. Bizler de çağdaş, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla ilkelerinize sahip çıkacağız. ’Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek bizlere verdiğiniz ödevi ve bıraktığınız emaneti yerine getireceğimize söz veriyor, sizleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Işıklar içinde uyuyun.”