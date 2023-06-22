Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Antalya’nın sürekli göç alan ve her yıl on milyonlarca misafire ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirterek, “İlimizdeki araç trafiği mevcut kapasitenin kaldıramayacağı boyutlara gelmiş durumdadır. Artık siyaset üstü bir anlayışla yapısal adımlar atılmalıdır. Kentin doğusu ile batısını bağlayacak bir metro yatırımının temellerinin yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde süratle atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Antalya, turizm ve tarım sektörünün liderliğinde kaydettiği ekonomik atılım ile birlikte sürekli göç alan, büyüyen bir il olduğunu kaydeden Sert, "Son 30 senede il nüfusu 2’ye katlanmış, 2,7 milyona çıkmıştır. 2022 verilerine göre de en fazla göç alan ilk 3 il içerisindeyiz. Yabancıya konut satışı, nüfusu bizim 6 katımız olan İstanbul’dan daha fazla olmayı sürdürüyor. Her yıl 10 milyonu aşkın yabancı, bir o kadar da yerli turisti ilimizde konuk ediyoruz" diye konuştu.

2,7 milyon için alınan bütçe ile 10 milyonlarca kişiye hizmet

Tüm bunların belediyeler için 2,7 milyonluk yerleşik nüfusa ve bu sayının kat kat üzerinde insana hizmet götürülmesi anlamına geldiğini hatırlatan ve yerel yönetimlerin nüfusun da içerisinde olduğu göstergelerle merkezi yönetimden pay aldıklarını söyleyen Sert, haliyle bu durumun bazı sorunların çözümünü mümkün olmaktan çıkarttığını ileri sürdü. Başkan Sert, "Bunların başında da trafik geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesinin trafik odaklı çalışmalarını yakından izliyoruz. Akıllı sinyalizasyon, Kent İçi Ulaşım Yasa Tasarısı gibi çalışmalar son derece kıymetlidir ancak gelinen noktada artık ulaşım sistemini metro gibi yapısal bir dönüşüm üzerine kurgulayan, merkezi yönetimin de desteği ile uygulamaya geçecek bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğu da açıktır" ifadelerine yer verdi.

Trafik yoğunluğu artmaya devam edecek

Halihazırda kent merkezinin doğu-batı bağlantısı adeta kesilmiş durumda olduğunu, limandan Lara’ya gitmenin özellikle belli saatlerde adeta işkenceye dönmüş halde olduğunu söyleyen Başkan Osman Sert, önümüzdeki süreçte Kırcami’nin imara açılmasıyla, Altıntaş gibi bölgelerin nüfusunun katlanmasıyla trafik sorununu mevcut yapıyla, alt ve üst geçitlerle, akıllı sinyalizasyon gibi tedbirlerle aşmanın imkânsız hale geleceğini iddia etti. Sert şöyle devam etti:

"İlimizdeki araç trafiği mevcut kapasitenin ve imar planlarının yeni yollar açarak kaldıramayacağı boyutlara gelmiş durumdadır. Antalya, motorlu araç sayısında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından 4., motosiklet sayısında ise 2. sıradadır. Artık omurgasını metronun oluşturduğu konforlu bir kent içi ulaşım sistemi için yerel ve merkezi yönetim iş birliği ile yapısal adımlar atılmalıdır. Metro projelerinin Antalya gibi illerde Belediye bütçelerini aşırı zorlayan yatırımlar olduğunu biliyoruz. Bu tür yapısal yatırımların mutlaka merkezi yönetim desteği ile hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Ulaştırma Bakanlığımız bugüne kadar İstanbul, Ankara ve Adana’da metro inşaatlarına doğru bir kararla destek olmuşlardır. Antalya gibi ülkemizin vitrini olan bir ilde metro yatırımı partiler üstü hassasiyetle ele alınması gereken bir konudur. Her yıl 10 milyarlarca dolar döviz girdisi sağlayan, ülke ekonomisine aldığından daha fazlasını veren bir ilin böyle bir desteği hak ettiğini düşünüyoruz. Kentin doğusu ile batısını bağlayacak bir metro yatırımının yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde süratle gündeme alınması gerektiğine inanıyoruz."

"Tüm Antalya vekillerimizden, ilimizin her bir ferdinden destek istiyoruz"

Bu noktada parti gözetmeksizin Antalya’nın tüm vekillerinden, tüm STK’larından, hatta her bir ferdinden destek istediklerini kaydeden Başkan Sert, metro talebinin Antalya’nın tüm kesimlerinin gündemine girmesi gerektiğine dikkat çekti. Osman Sert sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya dünya kenti diyoruz ve bununla övünüyoruz. Ülkemize gelen turistlerin 3’de 1’ine, konaklamanın yaklaşık 3’de 2’sine ev sahipliği yapan bir il mutlaka metro ile buluşturulmalıdır. Metro ile entegre konforlu bir toplu taşıma, sürdürülebilir modern bir kentleşme ve turizm için mutlaka atılması gereken bir adımdır. 520 bin nüfuslu Nürnberg, 800 bin nüfuslu Bilbao, 1,2-1,3 milyon nüfuslu Brüksel, Prag, Amsterdam, Rotterdam gibi Antalya’ya kıyasla küçük kalan merkezler bile metro hizmetini vatandaşlarıyla buluşturabilmişler. Türkiye’nin 5. büyük nüfusuna sahip, her yıl on milyonlarca insanı konuk eden Antalya’nın da bu imkândan yararlanması gerektiğini düşünüyoruz."