Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyleyen Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, “Cumhuriyetin ilanının 100. yıldönümünde milletçe büyük bir heyecan, gurur ve coşkuyu bir arada yaşıyoruz. Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve bu mücadeleden dünyaya örnek olacak bir zaferle çıkan milletimiz, 100 yıl önce tam da bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Bugün 100. yılını kutladığımızı bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı heyecan, gurur ve coşkuyla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.