Baklava üreticileri ve Antep fıstığı sektör temsilcileri, Gaziantep Ticaret Borsası’nda (GTB) düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Baklava üreticileri ve Antep fıstığı sektör temsilcileri, Gaziantep Ticaret Borsası’nda (GTB) düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Gaziantep’in iki önemli marka değerinin sektör temsilcilerinin buluştuğu toplantıda; yaşanan sorunlar, çözüm önerileri, iş birliği imkanları, Antep fıstığında kayıt dışının engellenmesi ve ürüne tarımsal destek sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Gaziantep ve İstanbul’da faaliyet gösteren baklava üreticileri ile Gaziantepli fıstık sektör temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıya, Nizip Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı Ahmet Polat, Baklava Üreticileri Ömer Güllü, Mehmet Akıncıoğlu, Fıstık İşletmecisi ve Tüccarları M. Neşet Uçar, Mehmet Özmen, Özgür Atakan, Müslüm Yıldırım ve Gazi Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Gaziantep’in iki önemli değeri

Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in marka değerleri adına özel önem ihtiva eden iki büyük sektörün temsilcilerinin ilk defa geniş katılımlı bir toplantıda bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Baklava ve Fıstığın Gaziantep’in birbirinden ayrılmaz iki önemli değeri olduğunu belirten Akıncı, Gaziantep adıyla özdeşleşen bu iki ürünün kentin kadim kültürünün vazgeçilmez motifleri olduğunu söyledi.

Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli bu iki değerini birbirinden ayrı düşünmenin ve farklı noktalara koymanın mümkün olmadığını kaydeden Akıncı, bu nedenle Baklava ve Fıstık sektör temsilcilerinin birbirini tamamlayan, aynı ailenin birer fertleri olduğunu ve sorunların çözümü noktasında da ortak akılla hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Antep fıstığına yönelik hayata kazandırılan projeler

Antep fıstığında yaşanan genel sorunların çözümüne yönelik GTB’nin yaptığı çalışmalar ve hayata kazandırdığı projeler hakkında bilgiler veren Akıncı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Antep fıstığının dalından koparılıp, endüstri ürünü haline gelene kadar geçen tüm süreçlerini içerisinde barındıran hayati projeleri fıstığın başkenti Gaziantep’te hizmete açtık. İlk olarak sektöre rol model oluşturacak Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu hizmete kazandırdık. Toplam 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan lisanslı depo, çiftçimize, sanayicimize ve tacirimize güvenli, sağlıklı ve sigortalı depoculuk imkânı sunmakta. Ürününü lisanslı depoya getiren ve ürünün kayıt altına girmesini sağlayan üreticilerimize devletimiz tarafından nakliye, kira ve analiz destekleri verilmekte. Kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak gibi Antep fıstığı ürünlerinin kabul edildiği lisanslı depomuza ürün getirilmesinin yaygınlaşması için bölgede tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra TÜBİTAM MAM Yaşam Bilimleri iş birliğiyle Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisimizi bu sene içerisinde hizmete aldık. İleri teknoloji ile donatılan tesisimiz, verimlilik, hijyen ve gıda güvenliği noktalarında en yüksek standartları sağlayarak sektöre entegre çözümler sunmakta. Tesisimizde Antep fıstığı temizleme, kabuk soyma, çıtlatma, kırma, kavurma ve paketleme gibi üniteler yer almakta.”

Akıncı, konuşmasında ayrıca Antep fıstığına tarımsal ürün desteği sağlanmasına yönelik bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ortak yol haritası

Toplantıda birer konuşma yapan baklava üreticileri ve fıstık sektör temsilcileri de sektörel sorun ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından sektör temsilcileri, kuraklığın Antep fıstığı rekoltesi üzerine etkileri, Barak bölgesinde fıstık ağaçlarının suyla buluşmasının önemi, Antep fıstığının sektör dışı kişiler tarafından yatırım aracı olarak kullanılmasının piyasalara etkileri, kayıt dışının engellenmesine yönelik atılacak adımlar, Antep fıstığı lisanslı deponun kullanım ağının genişletilmesi ve Antep fıstığına tarımsal ürün desteği sağlanması hususunsa yürütülebilecek ortak faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu.