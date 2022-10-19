Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve kaymak ile antep fıstığının buluştuğu lezzet ’katmer’, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerinde gözdesi oluyor.

Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve kaymak ile antep fıstığının buluştuğu lezzet ’katmer’, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerinde gözdesi oluyor.

Gastronomi kenti Gaziantep’te; baklava, kebap gibi gözde gıdalar arasında yerini koruyan ’katmer’, eşsiz lezzetiyle adeta damak çatlatıyor. Gaziantep mutfağında ve kültüründe önemli bir yeri olan Gaziantep katmeri, kahvaltının yanı sıra günün her saatinde tüketiliyor. Kaymak ve Antep fıstığını buluşturan katmer, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin damaklarını da şenlendiriyor.

Yöre halkının vazgeçilmezi olan katmer, turistler için ise unutulmaz bir lezzet oluyor. Tatlı olarak tanınan ve Gaziantep’te ise kahvaltıda dahi yenen bu lezzetin sınırları şehrin sınırlarını aştı.

Katmerin yapımı

Tatlı olarak tanınan ve Gaziantep’te kahvaltıda da yenen bu lezzetin şehrin sınırlarını aştığını belirten Katmer Ustası Bünyamin Babacan, katmerin yapımını şöyle anlattı:

"Gaziantep gastronomi şehri ve katmer de Gaziantep kültürüne aittir. Her kültürün kendine özgü bir katmeri var. Gaziantep’in katmeri de fıstık, şeker, kaymaktan oluşan bir katmerdir. Katmer Gaziantep’te sabah kahvaltılarında yenilir. Günümüzde ise tatlı niyetine tüketiliyor. Katmerin yapım aşamasında hamurun içinde un, su, tuz var. Hamura gramaj olarak 20 gram tuz, yarım litre de su konulur, kulak meme kıvamında da hamur yoğurulur. İçinde ise fıstık, kaymak ve şeker var. Hamur ince şekilde açılır ve taş fırında pişirilir. Gelen yabancı misafirlerimiz de çok memnunlar katmerlerimizden, çok olumlu yorumlar alıyoruz. Katmerlerimiz çok güzel, gastronomi şehrine yakışır bir katmer. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha ince ve güzel bir katmer açmamız için elimizden geldiğince iyi malzeme kullanmaya çalışıyoruz. Malzemelerimiz birinci sınıf fıstık ve süt kaymağından oluşuyor."

Katmer çeşitleri

Katmerin günümüzde büyüklük ve şekline göre çeşitlerinin de bulunduğunu kaydeden Babacan, popüler olarak simit katmer, yaprak katmer, dolama ve muska katmerlerin yapıldığını anlatarak, "Muska katmer tek kişiye, dolama katmeri ise rahatlıkla dört kişi yetiyor" dedi.

Katmer fiyatları

Ürünlerin önceki yıla göre zamlandığını da belirten Babacan, "Şekerin çuvalı 400 TL iken şu an bin 500 TL’ye alıyoruz. Yağın tenekesi geçen yıl 200 TL iken, şimdi ise 600-700 TL’ye çıktı. Artan maliyetler katmer fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl 50 TL olan katmer, bu yıl 100-120 TL arasında satılıyor” diye konuştu.

Katmerin ilginç hikayesi

Yaklaşık 5 asırdır süregelen bir gelenek olan katmerin Gaziantep’te yeni evlenen çiftlerin evlerine, düğün sabahı sabahı katmer gönderilmesiyle birlikte kültüre dönüştüğü anlatılır. Gönderilen katmerle çiftlere, "Yeni hayatınız ağız tadıyla başlasın, tatlı tatlı da devam etsin" mesajı verilerek, kahvaltıyı katmer yiyerek yapmaları öneriliyor. Aynı şekilde damat tarafı, gelinin ailesine de düğün sabahı katmer gönderip "Ağzımızın tadı hiç bozulmasın" mesajı veriyor. Günümüzde de devam eden bu gelenek yeni evlenenlerle sınırlı kalmazken, katmer kentte kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezi haline geldi. Hala devam ettirilmeye çalışılan bu adet, yeni evli çiftlere "damat tepsisi" adında baklava ve şekerlemelerle dolu tatlı tepsilerin verilmesiyle sürüyor.