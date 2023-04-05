Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hamlesi çerçevesinde atıl arazileri tarıma kazandırmayı sürdürüyor Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi’nde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazide Antep fıstığı dikimi gerçekleştirdi. Yedirenk Kadın Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirilen çalışmayla kadın kooperatiflerine destek olmak ve bölgede ürün çeşitliliğini arttırmak hedefleniyor.

Alternatif ürünleri çiftçilerle buluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı bölgesinde farklı ürün denemelerine devam ediyor. Daha önce safran soğanlarının toprakla buluşturulduğu Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi’nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 14 dönümlük araziye bu kez antep fıstığı fidanları dikildi. Kıraç ve kurak toprakları seven Antep fıstığı fidanları Elmalılı üreticilerin umudu olacak.

"Zahmeti az ürün getirisi yüksek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü’nde görevli Merve Güneş Bahşi, Elmalı bölgesi için yapılan araştırmalar neticesinde üretiminin uygun olabileceği tespit edilen Antep fıstığı fidanlarının ekimine ve dağıtımlarına devam edildiğini söyledi. Antep fıstığının kıraç ve kurak toprakları seven bir ürün olduğunu söyleyen Bahşi, Antep fıstığının atıl haldeki arazilerin değerlendirmesi için son derece uygun olduğunu belirtti. Bahşi, “Çiftçilerimiz için zahmeti az, ürün getirisi çok ve yüksek değerde bir ürünü bölgemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kadın üretim kooperatiflerimizde bu projenin içerisinde. El ele vererek yürütüyoruz. Hem bölgemize hem Antalya’mıza değer katacak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Safranın ardından antep fıstığı

Yedirenk Kadınları Kooperatif Başkanı Ayten İnce de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadın kooperatiflerine verdiği destek için teşekkür etti. İnce, “Burası kırsal, suyun fazla olmadığı bir alan. Biz ne yapabiliriz diye köydeki kadınlarımızla istişare yaptık. İlk safranla başladık güzel bir verim aldık. Şimdi Antep fıstığı diktik. Biz her zaman buğday ekeriz ama Muhittin Başkanım bize başka bir şeyler daha yapalım sizi Türkiye’ye değil Avrupa’ya da ulaştıralım dedi. Bizde her zaman Başkanımızın yanındayız” diye konuştu.