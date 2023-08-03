Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara’da ’Antep İşi El İşlemesi’nin UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne girmesi için çalışmalara başladı.

Yapımı büyük emek ve dikkat isteyen, Gazi şehirde çeyizlerin olmazsa olmazı Antep el işinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk hamle yapıldı. Bu çerçevede Başkan Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş’i ziyaret ederek, Antep el işinin insanlığın ortak mirası olarak ilan etme konusunda UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne girmesi için yürütülecek çalışmaları konuştu.

Ziyarette Başkan Fatma Şahin’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Zafer Okuducu eşlik etti.

El emeğinin nadide eseri ’Antep İşi El İşlemesi’

Beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek el emeği ile yapılan Antep el işi, çekilmiş ipliklerin beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle sarılması ve örülmesi ile ajurları tamamlanır. İlk örneklerinin tarihi bilinmese de Gazi şehirliler tarafından yaygın olarak yapılır. Eski Türk işlemeleri karakterini taşıyan Antep El İşi’nin günümüzde işleme tekniği bozulmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakış iğneleri kullanılarak üretimi devam etmekte.