Samsun’da lise öğrencileri dünyanın en soğuk kıtası Antarktika’da bilim insanların giyebileceği bir teknolojik mont tasarladı. Kutup ayısının derisinden örnek alınarak yapılan teknolojik mont TEKNOFEST 2023 dahil birçok projeden ödül aldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023’e Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Bahçeşehir Koleji farklı projeyle damga vurdu. Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ve Zeynep Naz Terzi, TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması’nda 631projenin arasında "Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji "başlıklı proje çerçevesinde ürettikleri, içindeki elektronik sistemle giyen kişinin nabzını, iç sıcaklık, nem gibi verileri ölçen ve acil durumları haber veren montla Türkiye birincisi olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetinde bulunan bilim insanlarıyla birlikte Antarktika’ya gitmeye hak kazandılar.

Projeleriyle Türk bilim insanlarından oluşan ekibe dâhil olarak Antarktika’da Bilim ve Keşif Üssü’ne gitme fırsatı bulan öğrenciler aynı zamanda farklı ülkelerin Antarktika bilim üslerini ziyaret edecek ve farklı ülkelerden gelen bilim insanlarıyla tanışma fırsatı yakalayacak.

Arama kurtarma çalışmalarında destek olacak

Öğrencilerin geliştirdiği montta bir de acil durum butonu bulunuyor. Denge kaybı yaşanması ya da mont içi sıcaklığın düşmesi gibi durumlarda bu butonla arama kurtarma ekiplerine hızlıca bilgi verilebiliyor ve müdahale kolaylaşıyor. Montta bulunan batarya da 3-4 gün kesintisiz enerji sağlayabiliyor. Projeyi anlatan Zeynep Naz Terzi, "Kutuplarda çalışan bilim insanlarının kullanması için teknoloji ve doğadan yararlanarak bir mont tasarladık. Doğaya baktığımızda kutup ayılarının derisinin üç katmanlı yapıdan oluştuğunu fark ettik. Bunlar epitel, yağ ve kürk dokuydu. Bizde montumuzu aynı kutup ayılarında olduğu gibi üç katmanlı yapıdan oluşturduk. Ayrıca bu montu giyen kişinin nabız, vücut ısısı, nem gibi verilerini de anlık olarak takip edebileceğiz" dedi.

"Ödüllere doymuyoruz"

Bahçeşehir Koleji Atakum Kampüs Müdürü Ünal Durmuş, "Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimiz her sene ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz, birbirinden farklı alanlarda düzenlenen bu yarışmalarda ödüller kazanarak emeklerinin karşılıklarını almaktadırlar. Örneğin; TEKNOFEST’te 3 yılda 10 ödül alan Türkiye’de tek liseyiz. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi gururla temsil ediyoruz ve bayrağımızı gittiğimiz her yerde gururla dalgalandırıyoruz. Yarışmada kazanılan maddi ödüllerden ziyade kızlarımız şu anda çok daha büyük manevi bir ödül kazandılar. Çünkü bizler yatırımımızı her zaman araştırmaya ve bilime yapıyoruz. Kızlarımız önümüzdeki şubat ayında Türk Bilim insanları ile birlikte Antarktika’ya gidecekler. Bu bizim için hiçbir şekilde maddi açıdan ölçülemez bir gururdur. Bu gururu bizlere yaşatan öğrenci, öğretmen ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Biz biliyor ve inanıyoruz ki geleceğimiz bilimdedir. Bizim öğrencilerimiz de bilime, araştırmaya ve üretmeye inanan gençlerdir" diye konuştu.

"Sürekli araştırmalar yapıyoruz"

Projenin Danışman Öğretmeni Özgür Türk, "Dünya Problemleri üzerine kafa yoran bir ekibiz. Öğrencilerimiz ile birlikte sürekli araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalarımız sonucunda da gerçek hayat problemlerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız ekibimiz Antarktika’ya gidecekler. Orada elde edilen deneyimlerle yeni şeyler yapacağız. Üzerine ekleyerek ve bunları paylaşarak yapacağız. Hepimiz bu gezegende yaşıyoruz ve Antarktika bizim için çok önemli. Olayı anlamamız Dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimiz için çok önemlidir. Ben bu konuda okuluma ve öğrenci gençlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Projeler ve başarılar Türkiye’de ses getirdi

Birçok alanda Türkiye’de ses getiren projelere imza atan Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Ekin Kayra Yilmaz, Ahmet Yiğit ve Elif Başkal’dan oluşan SIRIUS 360 takımı, üniversite öğrencilerinin de yer aldığı TEKNOFEST Travel Hackathon Kategorisinde Con-Tech projesiyle Türkiye üçüncülüğünü kazandı.