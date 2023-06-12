Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği’nin antik bir Troas kenti olan Antandros’u her yönüyle tanıtmak amacıyla hazırladığı “Antandros Gün Işığına Çıkıyor” adlı etkinlik Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Sanat tarihçisi ve fotoğraf sanatçısı Firdevs Sayılan‘ın’ın kazı çalışmalarını anlatan fotoğraf sergisinin Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı tarafından açılması ile başlayan etkinlikte Nurdan Çakır Tezgin, “Antandros’tan günümüze antik zaman sofraları”, Veli Dalbudak, “Antandros Roma” ve Şahin Boran, “Antandros’taki Kimmerya” adlı kitaplarını imzaladı. Söyleşiye bu üç yazarla birlikte Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve Doç. Dr. Yasemin Polat katıldı.

Etkinlikte derneğin açtığı kurslarda üretilen Antandros temalı ürünler sergilendi ve katılımcılarla mozaik ve antik sikke basımı yapıldı. Konuklara gül şerbeti ile antik döneme özgü ballı peynirli Lilyum ekmeği ikram edildi.

Altınoluk Tarihi Andandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert, yeni bir kültür rotası oluşturmayı hedeflerini belirtirken, Antandros’un ören yeri ilan edilmesini istediklerini söyledi.

Eğitimci-Yazar Şahin Boran kitaplarını imzaladı

Etkinliklerin ilk iki gününde Ayvalıklı eğitimci ve yazar Şahin Boran da ülke genelinde büyük yankı bulan “Antandrostaki Kimmeryalı” isimli kitabını imzaladı.

“Antandrostaki Kimmerya” adlı romanı hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazar Şahin Boran, “Antandros antik kentinin kazı başkanı Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Gürcan Polat’ın bir gazetede çıkan haberinden esinlenerek bu kitabı yazmaya başladım" dedi.

Kimmerler’in 100 yıl Antandros’ta yaşadığını savunan Boran, 570’li yıllarda Lidya Kralı Alyettes’in oğlu Krezüs tarafından sürülüp Anadolu’ya dağıldıklarını ve bu topluluğun o günden bugüne devam eden bir yaşamı sürdürdüklerini belirtti.

“Antandros’taki Kimmerya” adlı kitabı başta olmak üzere diğer eserlerini de okurlarının beğenisine sunan Şahin Boran, öğretmenlik mesleğinin yanı sıra yazarlık ve kısa film eğitmenliği de yaptığını söyledi.

Atölye öğrencileriyle çok sayıda kitap yayınladığını kaydeden Boran, yakın zamanda da “Sürdürülebilir Yaşam” ile ilgili kısa film hazırlıkları içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.