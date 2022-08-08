Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya için dev bir proje hayata geçiriliyor. Rektör Özkan, Türkiye’nin tarımda lider şehri Antalya’ya bölgenin ilk Tarım Teknokenti’ni kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya için dev bir proje hayata geçiriliyor. Rektör Özkan, Türkiye’nin tarımda lider şehri Antalya’ya bölgenin ilk Tarım Teknokenti’ni kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya için önemli bir proje hayata geçiriliyor. Akdeniz Üniversitesi, Aksu ilçesindeki bin 100 dekarlık arazisinde Türkiye’nin en büyük Tarım Teknokenti’ni hayata geçiriyor. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Yönetim Kurulu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında toplanarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alan talebi hakkında Yönetim Kurulu Kararını alarak gerekli işlemleri tamamladı. Bölge ilanı sonrasında imar planı çalışmaları tamamlanacak ve Ar-Ge firmalarının çalışmaları için Ar-Ge alanları kiralama süreçleri başlatılacak.

“Bölgeye önemli katkı sağlayacak”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya’nın Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bölgenin bu kimliğine önemli katkı sağlayacak bir çalışmaya imza atmaktan gururlu olduklarını söyledi. Antalya için büyük kazanım olan projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada Rektör Özkan, “Antalya tarımda tartışmasız lider bir şehir ve çok önemli bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için harekete geçtiğimiz bu proje ile ülkemizin kalkınma stratejisi, bölgesel gelişme ulusal stratejisi, büyüme odakları ve teknoloji politikalarıyla uyumlu olarak Antalya’da sürdürülebilir tarım ve tarım teknolojileri geliştirilecek. Böylece burası Türkiye’nin ve dünyanın yiyecek, içecek ve tarım teknolojisi inovasyonu, hızlandırma ve kuluçka süreçleri için önde gelen merkezi haline gelecek” dedi.

“Tarım ve tarım teknolojileri için bir ekosistem oluşturacak”

Son teknolojiye sahip Ar-Ge/Ür-Ge alanlarını ve tesislerini bünyesinde barındırarak global ölçekte bilinir ve yeni proje çalışmaları için uygun tasarlanabilir geniş alanları sunacağını söyleyen Rektör Özkan, Antalya Teknokent Tarım Teknokenti’nin şirketlerin, araştırma kurumlarının, endüstri derneklerinin ve diğer kurum kuruluşlarının bir arada çalışmasına imkân sağlayarak tarım ve tarım teknolojileri sektörüne yönelik bir ekosistem oluşturacağını ifade etti. Rektör Özkan, bu sayede daha çevreci, yüksek verimli ürünlerin veya yöntemlerin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi. Antalya Teknokent bünyesinde Teknoloji Vadisi Projesinden sonra Tarım Teknokenti projesi ile, tarım ve gıda alanında çalışma yapan girişimcileri ve firmaları aynı ekosistem altında buluşturarak tarım alanında güçlü iş birlikleri sağlayacağını da ifade eden Rektör Özkan, merkezin şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek başta Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.