Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’i, Türkiye’nin savunma sanayinde öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu’nu ağırladı.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde yer alan Antalya Teknokent’i ziyaret eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ile bir araya geldi. Antalya Teknokenk Genel Müdürü Yavuz, Dr. Mehmet Demiroğlu’na, Antalya Teknokent’te yürütülen projeler, faaliyetler, Teknoloji Vadisi projesi ve savunma sanayi alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıya, TUSAŞ Antalya Yerleşkesi Müdürü Mensur Tahiroviç de katıldı. Görüşmede, Antalya Teknokent TUSAŞ Milli Muharip Uçak KAAN Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’nde yürütülen projeler detaylı şekilde ele alındı. Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirilmesi sürecinde Antalya Teknokent’in üstlendiği rol ve merkezin savunma sanayine sağladığı katkılar değerlendirildi.

Antalya Teknoloji Vadisi ve yeni yatırımlar

Toplantıda, Antalya Teknoloji Vadisi Projesi de gündeme geldi. Antalya Teknokent’in sahip olduğu altyapı ve yenilikçi ekosistem çerçevesinde, TUSAŞ’ın bölgede gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 2023 yılında imzalanan sözleşme ile TUSAŞ, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Antalya Teknokent TUSAŞ Milli Muharip Uçak KAAN Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında 25 yıl kullanılmak üzere yeni bir Ar-Ge binası inşa etmeye hazırlanıyor. Bu Ar-Ge Binası savunma sanayi sektöründeki yenilikçi çalışmalar ve yeni Ar-Ge projeleri için önemli bir merkez olacak.

Antalya Teknokent savunma sanayiinde öne çıkıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Antalya Teknokent’in sunduğu imkanların savunma sanayi açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, TUSAŞ’ın bölgede gerçekleştirebileceği projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağını ifade etti. Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise Teknokent’in savunma sanayi sektöründeki iş birliklerini artırmaya ve yeni yatırımları teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı. Gerçekleştirilen ziyaret, Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında savunma sanayinde güçlü iş birliklerinin kurulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken, KAAN projesi başta olmak üzere, Antalya Teknokent’in savunma sanayinde kritik bir merkez haline gelmesi adına çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.