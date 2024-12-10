Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019’dan bu yana 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdi.

Başkan Muhittin Böcek’in “Planlı, kurallı, kimlikli kent” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde alt yapı eksiklerini tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın 19 ilçesi, 913 mahallesinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu ile ilgili eksiklerini tamamlanıyor.

Son beş yılda alt yapıya 19 milyar TL’lik yatırım

Vatandaşların temiz ve sağlıklı suya kavuşması için içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019’dan bu yana güncel rakamla 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle 3 bin 754 km, Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdi. ASAT ekipleri 3 milyar 582 milyon 863 bin TL yatırım bedeliyle 660 km kanalizasyon hattı döşedi. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019’dan bu yana 2 milyar 788 milyon 336 bin TL’lik atıksu yatırımı yaparken, 2 milyar 851 milyon 87 bin TL’lik tesis ve hizmet yatırımını hayata geçirdi. ASAT son beş yılda Antalya’nın altyapısına toplam 19 milyar 237 milyon 357 bin TL’lik yatırım yaptı.

“Talepler titizlikle değerlendiriliyor”

Başkan Muhittin Böcek’in Antalya’nın ilçelerinde düzenlediği muhtar toplantılarında muhtarların ve vatandaşın taleplerini tek tek not edilirken, bu eksiklerin giderilmesi noktasında titiz bir çalışma yürütülüyor. ASAT ekipleri, 2024 yılında 441 km içme suyu hattı, 150 km de kanalizasyon hattı döşedi. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2024 yılında 94 milyon 310 bin TL atıksu, 204 milyon 223 bin TL tesis ve hizmet olmak üzere toplamda 4 milyar 215 milyon 70 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdi.