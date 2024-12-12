Antalya, 2024 yılı sonuna yaklaşırken yaklaşık 17 milyon turist ağırlayarak bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaştı. Son 10 yılda Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçilerin yarısı, Rusya ve Almanya’dan oldu. Rusya’dan 36 milyon 40 bin, Almanya’dan ise 25 milyon 545 bin turist şehri ziyaret etti. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu sayının Antalya’nın dünya turizmindeki güçlü konumunu pekiştirdiğini belirterek, “Sayısal olarak hedeflerimize ulaştık. Bu başarı, dünya genelinde bile çok nadir görülen bir durumdur” dedi.

Antalya, 2015-2024 Ocak-Kasım döneminde yurt dışından 112 milyon 722 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak dünya çapında nadir görülen bir turizm başarısına imza attı. Bu rakamın 5 milyon 502 bini yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından oluşurken, yabancı uyruklu ziyaretçi sayısı 107 milyon 214 bin olarak kayıtlara geçti. Antalya, çevresinde yaşanan doğal afetler, savaşlar ve pandemi gibi olumsuzluklara rağmen turizmde büyümeye devam etti.

Rusya ve Almanya lider konumda

Son 10 yılda Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçilerin yarısı, Rusya ve Almanya’dan oldu. Rusya’dan 36 milyon 40 bin, Almanya’dan ise 25 milyon 545 bin turist şehri ziyaret etti. İngiltere’den 7 milyon 183 bin, Ukrayna’dan 5 milyon 965 bin turist gelirken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da 5 milyon 917 bin ziyaretle Antalya turizmine katkı sağladı.

“Antalya turizmi sürekli gelişiyor”

Antalya’nın turizmdeki başarısının arkasında yenilikçi yaklaşımlar ve sürekli gelişim olduğunu vurgulayan Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Her yıl yeni oteller, bölgeler ve alanlar açılıyor. Bu sayede turistlerin memnuniyeti artırılıyor. Ancak otellerin doluluk oranlarında bazı farklılıklar olabiliyor. Sayısal olarak baktığımızda 17 milyon turistin gelmesi dünya genelinde bile çok nadirdir. O yüzden Antalya sayısal olarak hedeflerine ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Yavuz, 2025 için hazırlıkların şimdiden başladığını da kaydetti.

Küresel sorunlara rağmen büyüme

Yavuz, Dünya Turizm Örgütü’nün Türkiye’yi turizmde en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak gösterdiğini hatırlatarak, “Yaklaşık 1,5 milyar insan dünyada seyahat ediyor. Ancak İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde turistlere karşı yapılan negatif davranışlar ve yüksek vergiler, bu ülkelere olumsuz yansıyor. Antalya, bu tür sorunlarla karşılaşmadan büyümesini sürdürüyor” dedi.

Kaynak pazarlardaki belirsizlik

Yavuz, Antalya’nın en önemli kaynak pazarlarından olan Almanya ve Rusya’daki ekonomik ve siyasi belirsizliklere dikkat çekerek, “Almanya’da Şubat ayında yapılacak seçimler ve otomotiv sektöründeki daralma, Alman turistleri etkileyebilir. Aynı şekilde, Rusya’daki ekonomik durum ve savaşın devam etmesi de belirsizliğe neden oluyor. Ancak şartlar normal seyrederse, 2025 yılında yine güçlü bir turizm sezonu geçireceğimizi öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Gelirlerde artış bekleniyor

Antalya’nın kişi başı turizm gelirinde 800-900 dolar seviyesinde olduğunu belirten Yavuz, hedefin bu rakamı bin dolara çıkarmak olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini de hatırlatan Yavuz, “Türkiye genelinde önümüzdeki yıl buna yaklaşabilir miyiz; bu hedefe ulaşmak, çevremizdeki savaşlar ve ekonomik gelişmelerin seyrine bağlı” diye konuştu.