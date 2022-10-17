Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak–16 Ekim tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 12 milyonu aştı.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak–16 Ekim tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 12 milyonu aştı.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya’da turizm verileri artmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre, pandemi sürecinin ardından turizmin gözde tatil merkezlerinden birisi olan Antalya’ya 2022 yılının 1 Ocak–16 Ekim tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti.

Son 2 yılın toplamı geçildi

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-16 Ekim dönemine göre büyük artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemini 7 milyon 975 bin 643 turiste ulaşan Antalya, 2022 turizm verilerinde bir önceki yılın 1 Ocak- 16 Ekim dönemine göre yüzde 51 artış kaydetti. Ayrıca 2022 yılı turizm verilerinde son iki yılın aynı döneminin toplamı geride bırakıldı.

Ekim ayının 16 gününde 1 milyon 15 bin ziyaretçi

Verilerdeki yükselen bu grafik, Ekim ayında da devam etti. Kenti 2021 yılının 1-16 Ekim tarihleri arasında 959 bin 359 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2022 yılının aynı döneminde yüzde 6 artış göstererek 1 milyon 15 bin 375 olarak kayıtlara yansıdı.