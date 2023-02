Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem bölgesinden kente gelen afetzede sayısının 157 bin 770’e ulaştığını kaydetti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem bölgesinden kente gelen afetzede sayısının 157 bin 770’e ulaştığını kaydetti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem bölgesinden kente gelen 56 öğrencinin eğitimlerine devam ettiği Muratpaşa ilçesindeki Fatmagül Özpınar İlkokulunu ziyaret etti. Okul girişinde öğretmenlerce karşılanan Vali Yazıcı, bahçedeki bir depremzede aile ile de sohbet etti. Vali Yazıcı, daha sonra depremzede öğrencilerin bulunduğu sınıflara geçti. Burada öğrencilere sorular soran Yazıcı, öğrencilerin deprem noktasındaki bilgileri ve misafirleri ağırlama noktasında aldığı cevaplarla mutlu oldu.

"15 bin 98 öğrenci okula başladı"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Yazıcı, Yazıcı, Fatmagül Özpınar İlkokulunda deprem bölgesinden gelen 56 öğrencinin eğitimlerine başladığını kaydetti.

Antalya’ya bu sabah itibarıyla deprem bölgesinden 157 bin 770 kişinin geldiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bu sayı her gün artabiliyor. Bu sayı içinden 15 bin 98 öğrencimiz ana sınıfından 12. sınıfa kadar eğitimlerine başladılar. Öğrencilerimizin gerekli kıyafetleri sağlandı. Gündoğmuş hariç 18 ilçemizin hepsinde öğrencimiz var. Okul hangi kıyafeti belirlemişse öğrencilerimizin giyeceği kıyafetler temin edildi. Oteller, apart ve lojman, pansiyon gibi yerlerde kalan misafir sayımız 74 bin 729’a ulaştı. Büyük oranda gelişler kesildi" dedi.

80 bin 360 kişiye yerinde sağlık hizmeti

Kendi imkanlarıyla Antalya’ya gelenlerin sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini belirten Vali Yazıcı, "Onları kaydetmemeye yeni yeni başladık. O sayı da 66 bin 653’e ulaştı. Antalya olarak 157 binin üzerindeki misafirimize elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Otellerimize, kamu çalışanlarına, esnafa hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sahada ciddi bir sıkıntımız yok. İnsanlarımızın kötü günlerinden kurtarmak, çocuklarımızı bu travmadan çıkarmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kriz masamızda her gün değerlendirme yapıyoruz. 80 bin 360 kişiye yerinde sağlık hizmeti uyguladık. Psikodestek anlamında 60 bin 700 vatandaşımızla görüştük. Antalya olarak biz insani anlamda yapmamız gereken güzellikleri yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Vali Yazıcı’ya Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da eşlik etti.