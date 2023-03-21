Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili derinden etkileyerek can kayıpları ile büyük yıkıma sebep olan depremlerin anısına 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı” etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Yazıcı ile beraberindeki heyet, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile düzenlenen etkinlikte, Kepez Duacı Mahallesi’nde 30 dönüm üzerine 3.600 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlik çerçevesinde Antalya’nın 19 ilçesinde, 230 dönüm arazi üzerine kara selvi, fıstık çamı ve tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere 25 bin fidan dikileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara da 500 adet Defne fidanının hediye edileceği belirtildi.

Antalya’mızı Yeşillendireceğiz

Antalya’yı yeşillendirmek için bir araya geldiklerini ve bu özel günün depremde hayatını kaybeden vatandaşlara adandığını belirten Vali Yazıcı; “21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde fidan dikmek, dünyaya katkıda bulunmak ve Antalya’mızı yeşillendirmek için bir araya geldik. Bugün depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için bir orman oluşturacağız. Öncelikle asrın felaketinde 50 binin üstünde insanımızı kaybettik. Onları rahmetle anıyoruz. Geride kalan yaklaşık 13,5 milyon insanımıza da güç, kuvvet ve metanet diliyorum. Rabbim sabırlar versin. O acı olayı yaşayıp, o travmayı atlatmak çok zor. Ama hayat devam ediyor. Yaşamımıza devam ediyoruz. İnşallah devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle bu zor günlerde geçecek. Bunun da üstesinden geleceğiz ve normalleşeceğiz. İnanıyoruz ki, deprem bölgelerimizde de çok kısa bir sürede hayat normale dönecek.” dedi.

Size Daha Yeşil Bir Türkiye Bırakacağız

Dünyada yaşamak için temiz su, hava ve toprağa ihtiyacın olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; “Temiz kaynakları bize sağlayacak şeylerin başında ormanlarımız geliyor. Ormanlarımız bol, yeşilimiz çok olduğunda; havamız, suyumuz temiz olacak. Toprağımızı da insanoğluna hizmet edecek şekilde temiz tuttuğumuzda da inanıyorum ki, yaşamımız daha kaliteli ve daha konforlu olacak. Her yıl olduğu gibi bugün de tüm Türkiye’de milyonlarca ağaç dikilecek. Sevgili çocuklar öncelikle buraya geldiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Daha bu yaşta dikili bir ağacınız olacak. O yüzden bu dünyaya olan katkınız bugün itibariyle başlamış olacak. Biz büyükleriniz olarak size daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir dünya bırakmak için gayret ediyoruz. Bunu başaramazsak bize söyleyecekleriniz olacaktır. Ama bilesiniz ki biz büyük bir gayret içerisindeyiz. Daha yaşanılabilir, daha güzel bir Türkiye’de buluşmak dileğiyle.” şeklinde konuştu.

Fidan dikimi öncesi Güvenlik Anaokulu öğrencileri kendi yaptıkları orman temalı resmi Vali Yazıcı’ya hediye etti. Ardından Vali Yazıcı ve öğrenciler birlikte fidan dikim alanına geçerek fidanları toprakla buluşturdu.

Manavgat’ta 60 Bin Hektar Yeşillendirildi

Fidan dikiminin ardından basın mensupları ile bir araya gelen Vali Yazıcı; “Manavgat yangınından sonra 60 bin hektar alan yeşillendirildi. Orada ki evlerimizde neredeyse tamamlandı. Manavgat yangının olumsuz bir yanı kalmadı. Bugün de ülkemizi ve Antalya’mızı yeşillendirmeye devam ediyoruz. Yeşile yeşil katmaya ve daha yaşanılabilir, daha temiz havası ve toprakları olan bir ülke olmaya gayret ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüze ve ekibine böyle bir programı yaptığı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Fidan dikim etkinliğine Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.