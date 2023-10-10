Kepez Belediyesi, DokumaPark’ta, aynı anda 150 bin kişinin sığabileceği, 50 bin metrekare büyüklüğünde etkinlik meydanı oluşturuldu.

Hakan Tütüncü döneminde ilk olarak 2011 yılında Sakarya Bulvarı’nda inşa edilen Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nin yanına, 10 bin metrekare büyüklüğünde etkinlik meydanı kazandırıldı. Daha sonra ilçenin merkezinde yer alan Seyhan Caddesi’nde, Turgut Özal Spor Salonu’nun yanında, 42 bin metrekarelik bir kent meydanı düzenlemesi yapıldı. Müzeleriyle, bilim merkeziyle, kültür ve sanat tesisleriyle, kütüphaneleriyle, yeşil alanlarıyla şehrin sosyal yaşam merkezi olan DokumaPark’ta da, Yeşilçam Sokağı adıyla butik bir etkinlik meydanı oluşturuldu. Burada oluşturulan Mavi Beyaz Akdeniz Köyü’nde, kent sakinleri yaz aylarında kültür ve sanat etkinleriyle buluşturuluyor.

Dokumapark’a 150 bin kişilik meydan"

Kepez Belediyesinin düzenlediği festivallere ve sosyal etkinliklere yüksek katılımın olması ilçede daha büyük bir etkinlik meydanı olması ihtiyacını ortaya çıkardı. DokumaPark’ın batı tarafındaki, yeşil dokunun ve yerleşimin olmadığı 50 bin metrekarelik alan, kültür, sanat etkinlikleri ile festivallerin yapılabileceği bir meydana dönüştürüldü. Uzunluğu 420 metre, eni 90 metre olan meydan aynı anda 150 bine yakın kişiyi alabilecek bir kapasiteye sahip. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce meydanın zeminine 7 bin ton sıcak asfalt serildi.

Yoğun katılımlı etkinlik alanı ihtiyacını karşılayacak olan meydanda, geçtiğimiz günlerde Antalya Otomobil Festivali düzenlendi. Meydan, 19 Ekim’de 2. Antalya Bilim Festivali’ni de ev sahipliği yapacak. Başkan Hakan Tütüncü de açıklamasında, mülkiyet ve imar sorunlarından büyük oranda kurtulan Kepez ilçesinin kültür, sanat ve festivaller şehri haline geldiğini söyledi.

"Kepez’de 4 meydan"

Bu etkinliklerin yapılabileceği kapalı ve açık birçok alan oluşturduklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Göreve geldiğimde ilçemde kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir salon vardı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Mimar Sinan Kongre Merkezi, Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi, DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi gibi büyüklü küçüklü onlarca kültür ve sanat tesisini ilçemize kazandırdık. Kepez’imizde festivallerin, kültür, sanat etkinliklerini yapılabileceği meydanlara da ihtiyaç vardı. Bu kapsamda 4 tane meydan düzenlemesi yaptık. Ancak festivallerimize, kültür, sanat etkinliklerimize gösterilen yoğun ilgi daha büyük bir etkinlik meydanı ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu büyük meydanı da DokumaPark’a kazandırdık. Artık Kepez’in, yüz binlerce kişinin sığabileceği bir etkinlik meydanı var. Antalya Otomobil Festivalimizde de on binlerce kişiyi yeni meydanımızda ağırladık. Meydanımız, 19 Ekim’de 2.’sini düzenlediğimiz Antalya Bilim Festivali’ni de ev sahipliği yapacak. Bu festivalimize de inşallah binlerce ziyaretçi bekliyoruz. Devasa etkinlik meydanımızda, hemşehrilerimizi festivallerle, sosyal etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz.” Kepez Belediyesi, Odabaşı Mahallesi’nde drag pisti, Varsak bölgesinde de güreş sahası yatırımlarını gerçekleştirdi.