Antalya Büyükşehir Belediyesi, ’Satın Alma Sahiplen’ sloganıyla her gün can dostları yeni yuvalarına kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bir köpek Antalyaspor Kulübü tarafından sahiplenildi. Köpeğe ’Akrep’ ismi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostları ’Satın Alma Sahiplen’ sloganıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor. Haziran ayında Aksu Altıntaş Mahallesi’nde bir trafik kazası sonrasında Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek, tedavi altına alınan bir sokak köpeği gerekli bakım ve operasyonları yapıldıktan sonra sağlığına kavuştu.

Tesislere çabuk alıştı

Antalyaspor Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde farkındalık amacıyla bu köpeği sahiplendi. Can dost, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki yeni yuvasına çabuk alıştı. Görevliler tarafından tesiste kısa bir gezinti yaptırılan can dost, kırmızı-beyazlı kulübesinde yeni yaşamına başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor yetkilileri can dosta ’Akrep’ ismini verdi.