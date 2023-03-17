Antalyaspor’un yeni başkanı Sabri Gülel ve Teknik Direktör Nuri Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, yeni başkan Gülel’e başarı dilerken, Antalyaspor’un her zaman yanında olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor A.Ş.’nin yeni başkanı Sabri Gülel, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Antalyaspor Kulübü Genel Müdürü Adem Kart’ı ağırladı. Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalya da Antalyaspor da bizim için çok önemlidir. Şehrimizin Antalyaspor ve Alanyaspor olmak üzere iki güzide takımı bulunuyor. Antalyaspor yönetimlerinde bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederiz. Sizlerin her zaman yanınızdayım. Hep birlikte Antalyaspor için yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi.

“Başkan Böcek’in desteğini her zaman hissediyoruz”

Antalyaspor’un yeni Başkanı Sabri Gülel de Başkan Muhittin Böcek’in desteğini her zaman yakından hissettiklerini ifade ederek, “Kendi yönetimimiz içerisinde bir değişikliğe gittik. Ben profesyonel tarafta Antalyaspor’u bir anonim şirket mantığı ile yönetmek istiyorum. Aynı ekiple devam ediyoruz. Görevimize başladık. Farklı bir anlayışla farklı bir tarz ile şehrimizin markası olan Antalyaspor’u en iyi yerlere getirmek için çalışacağız” diye konuştu.

“Antalyaspor’u en iyi yerlere getirmek istiyoruz”

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de “Antalyaspor artık benim evim oldu” diyerek, “Burayı çok seviyorum. Elimizden geldiği kadarı ile iyi günde kötü günde Antalyaspor için neler yapabiliriz diye sabah akşam hem Aziz Başkan döneminde hem de şimdi Sabri Başkan döneminde çalışacağız. Desteğinizi her zaman yanımızda hissediyoruz. Antalyaspor’u en iyi yerlere getirmek çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Muhittin Böcek, Antalyaspor Başkanı Gülel ve Nuri Şahin ile bir süre sohbet etti. Ziyaret anısına Teknik Direktör Nuri Şahin, Başkan Muhittin Böcek’e çiçek takdim etti.

ANTİAD yönetiminde ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra ise Antalya İş İnsanları Derneği’nin (ANTİAD) yeni başkanı Bilal Köleoğlu ve yönetimini misafir etti. Başkan Böcek, ANTİAD Başkanı Köleoğlu ile Antalyalı iş insanlarının deprem bölgesine yaptığı yardımlar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.