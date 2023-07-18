Türkiye Atletizm Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan TOHM / Olimpik Deneme Yarışması 15-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında U20, U18 ve U16 yaş kategorilerinde genç sporcuların katılımı ile gerçekleşti. Organizasyonda yer alan Antalyasporlu atletler Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu olma iddialarını sürdürdüklerini kanıtladı.

İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden atletlerin katılım gösterdiği yarışların en genç yaş kategorisi U16’da yarışan Antalyasporlu Esad Baydur 300 metreyi 39.79’lik sürede ve aynı mesafenin engelli yarışını da 43.70’lik sürede tamamlayarak TOHM barajı ile arasındaki farkı saniyeler düzeyine indirdi.

U16 yaş kategorisinde yarışan bir diğer kırmızı beyazlı atlet Cansu Çelik ise 300 metrede 44.70 ve 300 metre engellide 49.40 sürelerini elde ederek takım arkadaşı Baydur gibi TOHM barajına yaklaşan isim oldu.

U18 kategorisinde yarışan 2007 doğumlu Ömer Çağrı Aktan 100 metre yarışında 11.14’lük derecesi ile bitiş çizgisine ulaşırken 200 metre mesafeyi de 22.57’lik derece ile tamamladı. Ömer Çağrı gibi 2007 doğumlu olan bir başka Antalyasporlu Selma Dönmez ise 200 metrede 26.37 derecesini elde ederken, 400 metreyi 01.01.13 ile tamamlayarak TOHM barajlarına göz kırpmış oldu.

İzmir’de yaklaşık 40 derecelik sıcak hava koşullarında performans ortaya koyan Antalyaspor atletizm takımı, ağustos ayının başında Konya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda hem madalya hem de milli takım kadroları için boy gösterecek.